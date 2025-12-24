群聯有望合作輝達 專家：股價仍看這關鍵

▲輝達找上SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），群聯也有望入選此次合作夥伴。專家分析，群聯長期股價表現仍要觀察與輝達合作的後續狀況。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] AI催動記憶體需求爆發之際，傳出輝達找上SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），而台廠NAND族群群聯也有望入選此次合作夥伴，與群聯共同開發AI伺服器記憶體與儲存裝置之間的「類記憶體層」，群聯大啖商機。專家表示，可解讀群聯將與輝達有應用端的合作，但長期股價表現仍要觀察與輝達合作的後續狀況。

AI催動記憶體需求爆發之際，又傳出輝達正攜手南韓SK海力士打造全新「人工智慧固態硬碟」（AI SSD），並找來群聯共同開發，布局AI伺服器記憶體與儲存裝置之間的「類記憶體層」，並為後續太空資料中心存儲需求預作準備。

證期雙照分析師翁偉捷今日受訪表示，輝達可能需要靠群聯過去長期在NAND Flash設計的經驗，針對未來AI應用端設計一個類似NAND Flash的產品，的確可以解讀成群聯與輝達將有一個應用端的合作。

翁偉捷指出，近期記憶體相關供應鏈股價表現都不錯，而群聯的確透過輝達加值使得股價有所上漲，不過，他說，這波上漲的過程中，後續群聯能否有實質的業績加值，才是關鍵，原先NAND Flash因消費性電子整條供應鏈都漲價，群聯價格也勢必因價格向上調整而受惠，未來與輝達合作開發新產品，能否滿足AI未來的需求，群聯需要透過其自身的應用技術，來與輝達討論解決。

因此，現在群聯股價上漲，翁偉捷比喻，這有點類似在漲過去輝達演說的「背版概念股」，短期群聯股價有推升動能，但能夠漲多久、漲多遠，就要觀察與輝達之間合作的產品，以及多久能夠設計出這個產品，這也是關鍵。

翁偉捷直言，從明年開始，有關AI領域當中所有的供應鏈廠商，都將會被市場嚴格用放大鏡檢視，包括業績，所以如果群聯業績反映的不夠快，那可能後續主升段行情就會比較慢，翁偉捷認為，現在群聯的股價上漲應該是題材推動，後續要看輝達與其合作的狀況，「什麼時候能夠量產、量能夠出到多大」，目前還沒有看到，都需持續觀察。

至於記憶體這波的缺貨、漲價潮，明年台廠是否會持續受惠？翁偉捷分析，目前看來台灣皆是以DRAM漲價為主，DRAM漲價就要看明年台廠是否會擴產，因為現在供給不足，供給不足的情況下價格一直居高不下，若後續業者為了因應如此龐大的需求而做擴產，一旦擴產可以交貨那價格就會下降，價格上漲的趨勢會結束，那也意味著行情可能也會結束。

