群聯潘健成：NAND缺貨 將比DRAM更嚴重。（圖／Catch!大錢潮提供）

AI催動記憶體需求爆發之際，現在又傳出產業走向新合縱連橫。全球快閃記憶體控制IC大廠群聯，今年股價不僅首度衝破千元大關，漲幅超過一○○％，最近更傳出打入AI龍頭生態系，三立iNEWS總監王志郁主持的「Catch！大錢潮」，也特別專訪群聯執行長潘健成，剖析未來記憶體缺貨潮，以及深入探討群聯如何走入「地端」，搶下AI新商機。

潘健成在節目上跟大家分享，記憶體分兩塊，DRAM會缺貨很久，因為AI的擴充免不了DRAM，可是DRAM僅有三家，投資蓋廠房買設備，都要一兩年時間，一兩年之後需求又跑出來，所以DRAM會一直缺貨，因為新的需求會一直跑出來。

另外潘健成也表示，Flash Memory可能缺的比DRAM再嚴重一點，Flash Memory除了是儲存的應用之外，未來它也會進到計算系統來補DRAM的不足，加上Flash價格是DRAM的五十分之一，所以慢慢的團隊就會把Flash放進去來補DRAM不足了。



