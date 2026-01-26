群聯登上櫃股王／記憶體吃緊群聯股價狂飆 潘建成端祕密武器挑戰千億營收
群聯電子新的一年剛開始就鴻運當頭，因為快閃記憶體（NAND Flash）供應吃緊、價格上漲，不但業績創歷史新高，也讓股價狂飆站上2000元，市值突破4300億元大關，成為上櫃公司之冠，更在國內IC設計業僅次於聯發科。日前群聯執行長潘建成接受本刊專訪信心滿滿表示：「今年營收突破一千億元不難。」為替PC廠解決DRAM缺貨與價格飆漲問題，群聯正利用快閃記憶體取代DRAM，「一方面替客戶解決問題，也可加速AI PC普及。」
本（一）月6日，一年一度的美國消費性電子展（CES）在賭城拉斯維加斯舉辦，各界都引頸期盼「AI教父」輝達執行長黃仁勳開金口，點出AI投資新趨勢。去年黃仁勳捧紅矽光子與散熱等族群，今年則把目標指向「有錢還買不到貨」的記憶體與儲存晶片市場。
「儲存市場是個需求完全未被滿足的市場，可能成為全球最大的一個，承載了全世界AI的運作記憶。」黃仁勳邊說，邊秀出最新供應鏈名單，台灣的記憶體驅動晶片大廠群聯電子（簡稱群聯），就在新上榜的名單之內。在AI教父演講的當下，多年未參加CES展的群聯執行長潘建成，正坐在台下見證歷史性的一刻。
「輝達現在一件事情，直接找十家來做，試到誰的方案好，就用誰的。SSD（固態硬碟）是群聯的本業，其它跟我生意無關的東西，做到也不會是我的，我不做。」就在前往美國參加CES展前夕，潘建成坐在竹南總部辦公室裡接受本刊專訪時眉開眼笑地說。「我已經七年沒去CES，這次要把群聯最新開發的AI SSD推向AI PC市場。」就在CES會場內，包括宏碁、華碩與微星等PC業者，全都秀出採用群聯方案的新AI PC。
去年下半年，因AI市場對高頻寬記憶體（HBM）的強烈需求，讓記憶體類股成了市場上的當紅炸子雞，不僅南亞科、華邦電等記憶體族群翻身，身為快閃記憶體控制晶片大咖，同時做儲存市場生意的群聯股價一路狂飆，去年最後一週突破1,450元，擠下長期霸榜的信驊，登上櫃買市場股王寶座。26日群聯市值更突破4300億元，在IC設計產業排名第二、僅次於聯發科。
問起潘健成，如何看待AI吹起的記憶體需求大浪？「這一波因應AI產生的大量儲存需求，群聯也是受惠者。」潘建成笑著說，他進一步解釋，全球雲端服務商（CSP）對AI伺服器加大投資，為生產利潤高的AI用HBM，包括三星、SK海力士、美光三大記憶體廠，將大量產能由供應電腦、伺服器、智慧型手機等使用的標準型動態隨機存取記憶體（DRAM），轉移至HBM，造成DRAM市場供應出現斷崖式缺口。
潘建成認為，除了DRAM產能被擠壓、首當其衝外；可長期保存資料、容量大且單位成本較低的快閃記憶體（Flash），以往多用在SSD、隨身碟、記憶卡和手機上，如今因應AI資料存取需求，連帶會出現缺貨潮。「因為AI推論產生的資料需要儲存，雲端公司的營收跟儲存空間會成正比，不可能削減儲存需求，只能靠Flash。」潘健成說。
尤其，近年來記憶體公司普遍沒賺錢，不願大規模投資擴廠，加上土地、技術和資金都是阻礙，「現在開始擴，產出要兩年後，到時需求又增加。所以要幾個週期？一個週期抓兩年、三個週期就六年了。需求永無止盡，未來加上邊緣運算（Edge AI）只會更缺。」潘建成預言，這波記憶體熱潮恐怕就算十年都不見盡頭。
