群聯登上櫃股王2／錢花刀口買地不手軟 群聯尾牙現金摸彩取代大明星

外界將群聯視為IC設計業者，但潘建成早就調整步伐，要讓公司轉型為系統級解決方案廠商。

過去，外界都將群聯電子視為一家IC設計業者，但群聯執行長潘建成早就調整步伐，要讓公司轉型為系統級解決方案廠商，一路從控制晶片、軟體到系統設計通通自己來，產品線也從消費性SSD，延伸到企業級SSD與AI伺服器應用。

「群聯目前毛利率約在30%左右，做系統模組毛利率雖然會降低，但售價也從一顆控制晶片的幾塊美金，一口氣拉到一、兩萬，甚至數十萬美金，總金額遠高於賣晶片。」群聯執行長潘健成表示，只在乎毛利，公司就長不大，「如果永遠只賣控制晶片，要談千億元營收，市場不會相信，我很久以前就知道要走向系統。

為讓群聯成為千億營收的企業，潘建成不僅想好擴張藍圖，將產品線向企業級SSD與AI應用推進，也開始大買土地。坐在辦公室的他指向公司門口的大馬路，「這條路，就只剩兩間不是我的。」潘建成得意地說。

「我買土地是要留著用，有錢就一路買，再慢慢擴。」潘建成透露，一度有股東與員工質疑群聯是IC設計公司，為何要花錢買地？他則反問：「如果當初沒買，現在要花更多錢。」

潘健成預期群聯會持續壯大，早早購入總部周遭的竹南科學園區大片土地。

大買土地不手軟，但談起尾牙，潘建成立刻發揮精打細算的精神，連表演嘉賓的價差都瞭若指掌。「群聯從來不花錢請明星，錢幹嘛花到外面去？請一組明星的錢要300萬，如果弄成一個人5萬元，就能讓60個員工摸彩。」務實的潘健成說，「我的邏輯是，可以找樂團，二、三十萬就有了，還更熱鬧！」

潘健成表示，未來幾年要能讓營收規模繼續成長，除了財務要夠健壯、客戶群穩固，「在產業要有自己的地位。地位就是產品現在的極限，大家都需要你，連原廠都需要依賴到我們身上，那憑什麼讓你依賴？就是有一些東西群聯做得比較快！」

