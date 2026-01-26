群聯登上櫃股王3／快速抓住每次成長機會 潘建成出身馬國農家成「隨身碟之王」

馬來西亞出生的潘健成19歲來台求學，白手起家創辦群聯被封為「隨身碟之王」。

今年51歲的群聯電子執行長潘建成，是出生於馬來西亞的農家子弟。2000年創辦群聯，隨後研發出世界第一顆USB隨身碟控制晶片，被封為「隨身碟之王」。一路讓群聯從小型IC設計新創，擴大成市值逾4000億的記憶體解決方案商，近年更多頭並進、將產品打入AI市場。

群聯執行長潘建成19歲時從馬來西亞來台灣，在交通大學攻讀電機與控制工程，求學期間投入可攜式記憶體研究。碩士畢業後，他於2000年自工研院育成中心獨立創辦群聯，隔年研發出世界第一顆USB隨身碟控制晶片，獲得東芝、金士頓和海力士投資，由於產品熱銷，他因此被封為「隨身碟之王」。

白手起家，潘健成一路讓群聯從小型IC設計新創，擴大成記憶體解決方案供應商，今年又成功打入輝達供應鏈，關鍵在於總能快速抓住每次成長機會。「AI剛爆發時，群聯沾上不邊。兩年多前開法說會，我被同學問『群聯跟AI有甚麼關聯？』我回『沒有，AI能跟Flash（快閃記憶體）有什麼直接關係』，還因此被同學罵。」他笑著透露。

潘健成解釋，快閃記憶體用在訓練完AI模型之後的儲存需求，和AI本來僅是間接關係；直到群聯透過專利技術，將固態硬碟（SSD）和標準型動態隨機存取記憶體（DRAM）搭配，作為延伸記憶體使用，才真正與AI搭上邊，進而瞄準AI PC市場。

華碩和宏碁等PC廠都採用群聯方案，潘建成看好今年下半年AI PC開始普及。

反應速度與講話一樣快的潘健成，很快就知道群聯的機會不在雲端，而是用戶端。現在開始用記憶體講AI的故事：「AI要DRAM，沒有DRAM就沒有AI。現在Flash可以補進去，要不要用？包括華碩和宏碁開始用了，其他人會不會跟進？」看好AI PC的起飛的潘健成愈說愈開心，「接下來AI PC會不會普及，看群聯的業績什麼時候起來就知道了！」

有趣的是，這位IC設計公司的領導人，過去3年來，每天進公司第一件事就是到群聯供奉的土地公上香拜拜，他透露，專訪隔天恰好是這尊土地公安座滿3週年，為此還特別請來了掌中戲團來酬神。「土地公進駐3週年，群聯股價漲了3倍多，未來誰知道呢？」專訪尾聲，潘健成語帶玄機地說。

