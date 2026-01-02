群聯股價還有高點? 潘健成上個月斥資逾4700萬買股

群聯執行長潘健成。(資料照，記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕NAND Flash控制IC廠群聯電子(8299)受惠記憶體價格飆漲，獲利大增，該公司自結11月單月每股稅後盈餘7.9元，年增高達645.28%，在獲利大增的利多激勵下，群聯近期股價狂飆，今日早盤一度再以每股1470元創掛牌天價，根據公開資訊觀測站最新資料顯示，群聯執行長潘健成上個月透過旗下承鑠投資加碼40張群聯，斥資逾4700萬元，象徵對公司未來前景的信心。

潘健成在上次的法說會中強調，全球AI(人工智慧)與高速運算需求強勁，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，DRAM報價維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

台灣真的降價了！智利櫻桃出現甜甜價

AI需求推高記憶體價格 消費性電子產品恐漲20％

打臉文！中國拼出EUV原型機大突破？ ASML CEO不忍全說了

晶片新聖地不在台灣？這公司送1設備上太空 晶片純度比地球高4千倍

