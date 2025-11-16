群聯電子25周年家庭日 苗縣長允諾打造更好苗北生活圈

全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商?群聯電子在竹南運動公園舉辦二十五周年家庭日活動。苗栗縣長鍾東錦到場祝賀，並與群聯執行長潘健成一起按下啟動鈕為家庭日活動揭開序幕。鍾東錦縣長稱讚群聯電子是企業的楷模，他強調，縣府會持續爭取科學實驗中學落腳苗栗，並打造苗北地區更好的生活圈，讓群聯員工有良好的居住環境和小孩子的教育。

苗栗縣政府工商發展處指出，群聯電子是全球最大的獨立快閃記憶體控制晶片供應商，每年在全球銷售超過六億顆控制晶片，連續榮獲二0二三、二0二四、二0二五台灣精品獎，今年也以「新世代六奈米AI運算型SSD儲存控制晶片」再榮獲二0二六台灣精品獎，實為企業楷模與苗栗之光，除讓苗栗縣與有榮焉，也帶動苗栗縣相關產業蓬勃發展。

廣告 廣告

苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋表示，除了在科技創新上屢創佳績，群聯電子深耕苗栗，預計自一一六年起分階段投資，更秉持企業社會責任，長期投入地方公益。包括與縣府、聯合大學簽署AI產官學合作備忘錄(MOU)，三方共同投入AI應用技術研究，開發適用於智慧城市的解決方案；協助推展青年事務且捐贈本府培育優秀運動團體、長期支持苗栗家扶中心之扶幼工作、員警執勤裝備捐贈、及連續多年辦理慈善公益路跑、認購文旦柚助弱勢共享中秋溫暖等。另外，潘執行長更多年擔任縣政顧問，以實際行動支持縣政推動。

苗栗縣長鍾東錦、縣府工商發展處長詹彩蘋、工商策進會總幹事陳怡樺和地區議員到活動會場致意，鍾東錦並與群聯執行長潘健成一起按下啟動鈕為「群聯遊戲二十五」家庭日活動揭開序幕（見圖）。

縣長鍾東錦指出，群聯電子是企業的楷模，對台灣的貢獻讓人非常感動。他表示，苗北的進步要感謝執行長潘健成領導的團隊，帶來很多的工作機會，讓年輕人可以留在苗北地區發展。鍾東錦表示，除了感謝領導團隊，群聯廣大員工辛勤工作的貢獻，也讓人敬佩。因此，縣府有責任、也必要打造苗北更好的生活圈，目前除積極爭取科學實驗中學落腳苗栗，其他各項建設也要迎頭趕上，要讓群聯員工有良好的居住環境和小孩子的教育，也讓群聯能留住優秀人才，再創佳績。

群聯執行長潘健成表示，群聯目前在竹南廠有三千位員工，公司正規畫後續的擴展計畫。他感謝鍾縣長和縣府團隊對群聯的照顧，也祝福公司越來越好，員工有更好的報酬和未來。