群聯Q3大賺一股本！潘健成：AI推論時代將讓NAND缺貨長達驚人的數年

群聯執行長潘健成。廖瑞祥攝



記憶體控制晶片廠群聯第三季獲利翻2倍，每股獲利大賺10.75元，展望後市，群聯執行長潘健成表示，第四季需求強勁，企業端採用台積電6奈米PCIe Gen6 eSSD控制晶片今年10月已完成設計定案。市場關注NAND漲價缺貨會持續多久，潘健成大膽斷言，AI推論時代來臨，更需要記憶體儲存，這次缺貨可能持續非常多年，甚至達10年。

群聯今年第三季營收181.37 億元，季增加 1.4%，年增 30.1%。毛利率 32.4%，季增 3. 3 個百分點，年增加3. 2 個百分點，稅後淨利 22.27 億元，每股盈餘為新台幣10.75 元，高於前一季之3.60元；

廣告 廣告

群聯執行長潘健成表示，目前 NAND 儲存市場供貨持續吃緊，在全球 AI 與高階運算需求帶動下，NAND 原廠對於產能擴充依舊保守，加上 DRAM/HBM 報價維持高檔並排擠部分 NAND 產能，使交期延長的情況更為明顯。

在此環境下，群聯持續強化中高階 NAND 方案市場布局，以產品差異化與技術創新避免低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定，盡可能滿足全球市場的需求。

潘健成說明，在需求動能方面，隨著 CSP 對企業級 SSD 導入力度持續提升，加上群聯成功打入多家國際伺服器系統供應鏈，有助企業級儲存業務持續擴大營收占比。

行動裝置市場方面，群聯 eMMC 與 UFS 產品線市佔穩定擴張，而車用 UFS 方案亦已開始逐步放量出貨，預計將對營收帶來正面貢獻。此外，PC OEM 與 Mobile 客戶對 NAND 控制晶片需求強勁，帶動相關控制晶片IC維持供給緊俏。

更多太報報導

快訊／AI教父抵台 直奔台積電台南廠！黃仁勳：業績很強 來鼓勵台積電加加油!

黃仁勳今來台 將訪台積台南3奈米廠! 明天現身台積電運動會

沒AI真不行！聯詠Q3毛利率降至五年新低 拚4奈米 AI ASIC明年新品放量