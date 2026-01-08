群蜂攻擊！苗栗男20處↑螫傷昏迷 家人救援也3人被叮送醫

苗栗縣頭屋鄉發生蜂螫傷人意外，共有四人送醫。讀者提供



苗栗縣頭屋鄉驚傳蜂螫意外事故。61歲胡男在田間工作，突然蜜蜂朝他攻擊，其全身20多處蜇傷，有過敏反應，意識不清，呼吸困難；家屬三人見狀上前救人，也同樣被螫，整起蜂螫事件導致四人受傷送醫。

苗栗縣消防局7日上午9點33分獲報趕抵頭屋鄉象山村，發現胡男在田間工作被蜂蜇傷，其兒子稱父親體重重，需要救援。胡男有過敏現象，且意識不清。

現場還有殘蜂飛舞，消防救護人員先將胡男緊急脫困，以人力搬運方式抬上救護車，現場一共有四名民眾遭蜂蟄傷後送醫。

其他三名傷者是胡男的家屬，為了救胡男也遭蜂螫，包含胡男兒子33歲，大腿螫傷；徐女54歲，手部螫傷；另一名胡男66歲，頭部螫傷。

