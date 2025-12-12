群賢巧技奪天工 943位工業類技藝競賽選手競逐金手指

114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽

114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽頒獎典禮在義大世界舉行，由教育部主任秘書林伯樵為獲獎學生頒獎，林伯樵主秘表示，在比賽期間看到學生的用心及學習成果的展現，令人相當感動。

「114學年度全國高級中等學校學生工業類技藝競賽」吸引來自全國116所高中職學校的943位選手，共同角逐169座金手獎及300個優勝榮耀。本次競賽涵蓋「應用設計」、「冷凍空調」、「電腦輔助機械製圖」、「機械製圖」、「電腦軟體設計」、「電腦修護」、「化驗」、「工業電子」、「數位電子」、「工業配線」、「室內配線」、「汽車修護」、「鉗工」、「車床」、「建築製圖」、「板金」、「建築」、「室內空間設計」、「鑄造」、「模具」、「圖文傳播」、「測量」、「機電整合」、「飛機修護」、「家具木工」、「汽車噴漆」、「機器人」、「配管」以及「機器手臂技術」等29個職種，參賽選手們在競賽中展現專業技能，競逐金手獎最高榮譽。教育部主任秘書林伯樵在頒獎典禮中表示，競賽期間看到各職種參賽學生為比賽的用心，讓人相當感動。

獲得工業配線金手獎的大安高工同學許哲維表示，為了參與這項比賽，每天都投入很多時間不停練習，就是為了補足自已不足的地方。

國教署表示，感謝來自各界的企業廠商對本次競賽的支持與協助，尤其點唱家企業股份有限公司陳景松董事長捐贈各職種師生獎金，展現企業精神，也感謝各廠商捐贈先進設備，讓選手能在最佳的條件下進行競賽。