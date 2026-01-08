距離美軍突襲委內瑞拉強行擄走馬杜洛才過去3天時間，美軍又有新動作了？48小時內12架C-17運輸機降落英國，目標是北約、歐盟的成員國丹麥？據路透社報導，白宮方面宣稱，收購格陵蘭島已被川普政府視為國家安全優先事項，甚至不排除使用軍事手段。

川普這是在放狠話警告歐洲，不要敬酒不吃吃罰酒，強買強賣不成，美國可就要動武了，而且伴隨最後通牒的落下，美軍也已經開始行動，12架C-17降落英國皇家空軍基地，擺開陣仗。在軍事地理學上，英國是除了冰島和加拿大外，最適合作為向格陵蘭島投射武力的跳板，通過在英國部署重兵，美軍客觀上形成了一種東西夾擊的局面，一方面可以快速向北控制格陵蘭的關鍵節點，另一方面也能切斷丹麥或歐洲其他國家進行軍事干預的路徑。

由是觀之，奉行「門羅主義」的川普，揮舞「美國優先」的大纛，盟友的主權和利益隨時可以成為交易或出賣的籌碼。當美軍把英國基地當作自家後院肆意使用時，歐洲實際上陷入了一種極度尷尬且危險的主權安全困境，尤其是英國愈顯被動，美國如果真動起手來，英國到底是站隊歐洲，還是幫美國帶路？左支右絀，還真不好說！

面對美國予取予求，到後來整個北約、歐盟都很有可能無可奈何，只能袖手旁觀，他們既沒有保護格陵蘭島的能力，更沒有與美國進行軍事對抗的意志。看到法國、德國、英國、義大利、西班牙、波蘭和丹麥等7國軟弱無力的聯合聲明，凸顯北約早已淪為美國附庸，幾乎名存實亡。

尤有甚者，盱衡美國能夠如此為所欲為，其他國家只要軍事實力夠強，是否也會有樣學樣？（作者為台灣青年聯合會理事長）