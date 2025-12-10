「一群軟弱者領導國家」 川普批歐洲衰落

美國針對俄烏停戰提出的和平方案仍在原地打轉，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，烏克蘭不會割讓任何土地給俄羅斯，並於週三向美方提交更新版的終戰提案。美國總統川普受訪時直言，烏克蘭正在輸掉戰爭，要趕緊把握機會止損，川普還抨擊歐洲領導人很軟弱，讓烏克蘭的戰爭一直拖下去。

拒割讓領土 澤倫斯基將提修正版和平計畫

俄烏雙方仍持續交戰中，俄國亞速海濱捷姆留克港的一個液化天然氣接收站，上週五遭到烏克蘭無人機攻擊，火勢持續燃燒3天，7成的儲存量化為烏有。另外，俄國境內楚瓦士共和國一處住宅區，9號也遭到烏克蘭無人機攻擊，有多人受傷。

澤倫斯基週三表示，要向美國提交更新版的終戰提案，從美方原版的28點縮減為20點，另外還有2份文件，分別是對烏克蘭提供安全保證以及戰後重建計畫。

美國總統川普直言，烏克蘭正輸掉這場戰爭，要接受事實作出停損，如果基輔拒絕和平方案，美國將不會無限期地繼續支持烏克蘭。川普還抨擊，歐洲現在是一群軟弱者領導的衰敗國家，只會空談沒有行動，使得戰爭就這樣一直拖下去。

川普接受訪問時直言，大多數歐洲國家正在衰弱，他們想要政治正確，結果讓他們變得軟弱。圖／美聯社、路透社、CNN（資料畫面）

教宗良十四世9號接見澤倫斯基，表示為達成公正且持久的和平，必須繼續對話，他還強調，歐洲為達成烏克蘭和平一起努力團結，意義相當重大，也看到歐洲和美國之間多年來真正的聯盟關係發生了巨大變化。

