一群長輩跟團遊日 旅行社稱「熊出沒」出發前1天突取消

基隆一群退休人士今年6月向「耐斯旅行社」報名日本東北旅遊團，並提前繳清團費，沒想到卻在出發前一天被告知，因日本有熊出沒，緊急取消行程。離譜的是，旅行社不但沒退還費用，還被爆料根本沒有訂機票，26名受害者憤而報警。

根據《TVBS新聞網》報導，基隆一群退休人員透過蕭姓女子，報名由耐斯旅行社舉辦的日本東北旅遊團，行程包括日本百景、溫泉街等著名觀光景點，且團費4萬元有找。

所有團員於6月繳交2萬元訂金，並於8月繳清剩餘款項，沒想到就在出發前一天，旅行社突然以「日本有熊出沒」為由，緊急取消行程，讓一行人錯愕不已。

更誇張的是，他們日前要求旅行社解釋並退費，旅行社稱會賠償50％違約金，並簽訂合約保證理賠。受害者則表示，旅行社稱因為機票被其他旅行社超賣，因此無法成行；不過基隆市議員鄭文婷透露，旅行社從頭到尾都沒訂機票，根本是詐騙。

這起案件受騙總金額高達97萬5000元，受害民眾已集體至派出所報案，希望能挽回損失，並提醒民眾出國慎選旅行社，以免發生類似狀況。

