群電入列資策會模組化AI算力中心國家隊！ AI專案Q2貢獻營收

電源大廠群電（6412）智慧低碳整合平台業務需求持續強勁，在手專案規模逾 80 億元，積極拓展新應用場域，群電與資策會攜手合作，共同打造模組化 AI 貨櫃型算力中心，專案有望第二季開始貢獻營收。資策會資深策略總監王瑞民表示，機櫃越精密，監測需求越會提升，群電電能系統調教和微型化有相當的優勢，其系統調教和微型化，更有利於監測的預置式方案將，未來也會在B300 跟Rubin平台都會有合作。

群電已完成與資策會等合作夥伴就20 呎及 40 呎模組化算力櫃的 POC (Proof of Concept) 計畫。為滿足高強度運算環境的需求，群光電能在各個模組化貨櫃陣列通訊連接方面，特別採用多面向佈建通訊架構，確保訊號極度穩定、即時，從而實現高精準度的持續監測。

群電深耕多年的智慧低碳業務，核心在於其高功能、高整合性的 IWA (Intelligent Wireless Access)智慧整合平台。IWA 平台不僅內建智慧環控、碳排管理及能源管理三大系統，更搭載了前瞻性的數位雙生 (Digital Twin) 與模擬預測技術。

群電的AI貨櫃型算力中心管理平台，由IWA 平台延伸而來，能透過無線通訊，將所有運營指標、智能化控制數據與預警資訊高度整合於單一可視化界面。更關鍵的是，它能即時收整外部環境數據，並利用其數位雙生模型，對監控標的設備進行精確的狀態預警與即時調控，實現數據驅動的超高效節能營運。

針對模組化AI算力中心需求，群電的AI貨櫃型算力中心管理平台運用流暢且逼真的 3D 建模技術，打造出以數位雙生為基礎的 「模組化超級算力櫃整合監控系統」。這套系統為高密度 AI 運算環境提供了高效、節能且高度直觀的解決方案。

群光電能的AI貨櫃型算力中心管理平台還能不間斷地監控算力櫃中電力負載、消防安全、散熱效率、冷卻循環、數據傳輸吞吐量以及 AI 算力輸出狀態等關鍵指標，最終達到L13 等級的超級算力貨櫃嚴苛使用環境要求，已獲得業主高度肯定。相關專案預計有機會於今年第二季開始出貨，正式挹注營收。

