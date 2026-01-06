群電去年營收年減7% 看半導體缺料持續影響2026

（中央社記者曾仁凱台北6日電）群光電能今天公布2025年全年營收新台幣344.52億元，年減7.3%。展望2026年，群電表示重要半導體缺料的情形進一步加劇，可能影響PC與消費性電子出貨量成長，公司將透過產品組合升級，以及耕耘AI等新商機迎戰。

群電去年12月營收27.81億元，年減14.9%，月增8%。群電表示，受惠於品牌客戶於年底最後衝刺業績，去年12月營收較11月小幅回升。

不過群電坦承，目前客戶端重要半導體供貨情形仍十分嚴峻，整體筆電及消費性相關產品出貨動能持續受到壓抑，短期內未見有效改善。

廣告 廣告

展望2026年，群電認為半導體缺料的情況將持續，受限於關鍵元件供貨瓶頸，恐影響PC及消費性電子出貨量；不過在缺料情況下，客戶更傾向把資源優先配置在高階機種，有機會加速AI PC與邊緣AI應用的滲透，對公司今年整體產品組合與結構升級帶來正面助益。

群電積極耕耘AI商機，公司表示，正持續加大AI高功率電源、伺服器及電信電源產品的研發資源投入，相關新專案預計下半年起會有較明顯的貢獻。

在非AI應用領域，群電鎖定投入軍工、穿戴式裝置，以及工業自動化等高附加價值與高成長性的應用領域，希望分散景氣循環與單一產業波動所帶來的風險。（編輯：楊蘭軒）1150106