群電攜手資策會打造AI貨櫃算力中心 預計第二季出貨

群電宣布，與資策會、AI伺服器品牌、自動化設備業者等合作夥伴，共同打造模組化 AI 貨櫃型算力中心，群電從智慧低碳建築業務建立的即時監控能力，成為這套貨櫃型算力中心的管理平台供應商，群電已與合作夥伴完成 20 呎及 40 呎模組化算力櫃的概念驗證（POC），有機會自今年第二季開始出貨。

群電表示，智慧低碳整合平台業務需求持續強勁，在手專案規模超過 80 億元，除了既有的建築標案之外，群電與資策會等夥伴合作打造的AI貨櫃型算力中心，已經在去年底亮相。

廣告 廣告

群電表示，深耕多年的智慧低碳業務，核在於其高功能、高整合性的 IWA智慧平台，不僅內建智慧環控、碳排管理及能源管理三大系統，更搭載了前瞻性的數位雙生與模擬預測技術，而這套AI貨櫃型算力中心管理平台，便是由 IWA 平台延伸而來。

IWA能透過無線通訊，將所有營運指標、智能化控制數據與預警資訊高度整合於單一可視化界面，更關鍵的是，它能藉由即時數據資料與數位雙生模型，對監控標的進行狀態預警與即時調控，特別針對模組化 AI算力中心管理平台需求，群電透露，運用3D 建模技術、數位雙生打造「模組化超級算力櫃整合監控系統」，提供了高效、節能且高度直觀的解決方案。

群電表示，AI 貨櫃型算力中心管理平台能不間斷地監控算力櫃中電力負載、消防安全、散熱效率、冷卻循環、數據傳輸吞吐量以及 AI 算力輸出狀態等關鍵指標，最終達到 L13 等級的超級算力貨櫃嚴苛使用環境要求，已獲得業主高度肯定，相關專案預計有機會於 2026 年第二季開始出貨，正式挹注營收。



回到原文

更多鏡報報導

群電1月營收27.81億元 第一季營收可望與第四季持平

PC拉貨撐盤 群電12月營收止跌回升8% 貨櫃型AI算力中心今年出貨有望

DRAM、SSD大缺貨重擊PC！群電11月營收慘摔21％ 12月營收看客戶半導體料況臉色

大S死後遭張蘭消費！韓國男星氣炸飆髒話怒罵：瘋了嗎？心疼具俊曄被汪小菲造謠