群電1月營收27.81億元 第一季營收可望與第四季持平

群電1月營收為27.81億元、年增 3.2％，與12月持平。展望第一季，群電預期營收有機會與去年第四季持平。

疫情帶來的筆電需求紅利結束、並在2023年進入庫存調整期，去年全年全球筆電出貨量已經恢復平穩，不過，群電單季營收還沒有回到疫情高峰期間的百億元以上水準，事實上從2023年至今，群電單季營收多落在8、90多億元間，去年第四季卻提早進入淡季、營收滑落至78.43億元。

群電表示， 1 月份各產品線表現均十分穩健，客戶自第一季起加快腳步，群電已提前因應，強化產能調度與供應鏈彈性，全力配合客戶急單需求。

展望第一季，群電表示， 2 月份適逢農曆春節、出貨天數較少，營收難免受到影響，但預期在客戶急單支撐下，第一季營收可望與去年第四季持平，而面對今年，群電強調，儘管全球PC 出貨量可能會受到重要半導體缺貨的影響，群電仍積極醞釀逆勢突圍方案、深化多元動能布局，含大瓦特數筆電電源、通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台（智慧建築與智慧工廠解決方案）今年都有新專案，有機會挹注營收。

群電近一步表示，大瓦特數筆電電源深受客戶關鍵半導體缺料影響，短期不確定性相對較高，AI PC 以及電競筆電於未來五年內，不論在市場滲透率提升或產品規格升級方面，皆具備很大成長空間，群電已提前做好產品與產能準備，以掌握後續成長機會，其餘三大成長動能，新專案則自第二季起陸續展開，三大業務今年營收表現皆有機會優於群電整體平均水準。



