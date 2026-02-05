群電Q1淡季不淡！ 四大成長動能今年齊發

群電



電源大廠群電（6412）1月營收27.81億元，年增 3.2%，單月營收回復年增表現，營運表現優於預期。

展望第一季，群電表示，首季營運淡季不淡，單季營收預期將與去年第四季大致持平，為全年營運奠定良好開局，旗下四大成長動能，包含大瓦特數筆電電源、通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台，今年都有新專案陸續挹注營收成長。

群電指出，今年1月份各產品線表現均十分穩健。受部分重要半導體供應吃緊影響，客戶自第一季起即加快備料腳步，而群光電能已提前因應，強化產能調度與供應鏈彈性，全力配合客戶急單需求。

展望首季，群電表示，2月份適逢農曆春節，出貨天數較少，營收難免受到影響，但預期在客戶備料動能支撐下，第一季整體營運表現可望呈現淡季不淡，單季營收預期將與去年第四季大致持平，為全年營運奠定良好開局。

展望 2026 年，群電強調，儘管 PC 產業可能受重要半導體缺貨影響整體出貨表現，仍會積極醞釀逆勢突圍方案，深化多元動能布局，力拚營收與獲利重回成長軌道，四大成長動能，包含大瓦特數筆電電源、通訊電源、AI伺服器電源，以及智慧低碳整合平台（智慧建築與智慧工廠解決方案）今年都有新專案陸續挹注營收成長。

其中，大瓦特數筆電電源仍受客戶關鍵零組件缺料影響，短期不確定性相對較高，但群電認為，AI PC以及電競筆電於未來五年內，不論在市場滲透率提升或產品規格升級方面，皆具備很大成長空間，群電已提前做好產品與產能準備，以掌握後續成長機會。而其餘三大成長動能新專案則自第二季起陸續展開，三大業務今年營收表現皆有機會優於整體平均水準。

