「群馬王子」町田啓太空降松山機場！ 見300鐵粉「貼心舉動」再度暖爆

町田啓太今搶先登台，在松山機場與300名鐵粉合照。李鍾泉攝

日本男神町田啓太明（7日）將在台北國際會議中心帶來15週年見面會「KEITA MACHIDA 15th Anniversary EVENT in TAIPEI」，今早搶先登台的他，還帶著準備要彈奏的吉他出關，一看到約300名粉絲在松山機場接駕，立刻露出開心笑容。

町田啓太拿著吉他出關。李鍾泉攝

町田啓太今早約11點24分步入松山機場入境大廳，現場早已有上百名粉絲等著接駕，還特別製作寫著「群馬王子」的紅布條，歡迎偶像再度來台。町田啓太也超親民，親自走向粉絲還貼心地蹲下拍合照，再度讓粉絲感受到偶像的親和力。

町田啓太蹲下與粉絲拍大合照。李鍾泉攝

這次町田啓太來台舉辦出道15週年的見面會，巧的是在《玻璃之心》與他合組樂團TENBLANK熱血開唱的佐藤健，今天人也在台灣，今晚預計出席在高雄世運主場館舉行的AAA頒獎典禮，兩大男神各據南北會粉絲。

町田啓太看到粉絲滿臉笑容藏不住。李鍾泉攝

町田啓太從機場驅車離開。李鍾泉攝



