群馬「石坂莊作顯彰會」訪基市 邱佩琳：感念他對教育平等關懷

日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今天(19日)來台拜訪基隆市政府，由基隆市副市長邱佩琳(左)代表接待，由顯彰會創會長、同時也是東吾妻町議員的高橋德樹(圖右)率團來訪。(記者俞肇福攝)

〔記者俞肇福／基隆報導〕曾經在基隆以個人力量創辦「基隆夜學會」、「石坂文庫」的日本人石坂莊作，對日治時期及二戰後的基隆有著深遠影響。日本群馬縣「石坂莊作顯彰會」今天(19日)來台交流，實地走訪石坂莊作在基隆留下的歷史足跡；基隆市副市長邱佩琳代表市府接待，由顯彰會創會長、同時也是東吾妻町議員的高橋德樹率團來訪，雙方互贈紀念品及交流。邱佩琳說，希望有機會能由市府組團前往石坂莊作故鄉拜訪，表達對他照顧台日學生一視同仁的高度肯定。

邱佩琳表示，石坂莊作先生與基隆有著極深的連結，他長年生活於基隆，將一生心力投入教育與文化事業。從以個人力量成立「基隆夜學會」，照顧無法升學的孩子，到設立「石坂文庫」成為基隆市立圖書館的濫觴，並將「石坂公園」捐贈給基隆市，成為戰後中正公園的一部分。這些事蹟不僅是基隆珍貴的歷史記憶，也讓基隆與群馬縣東吾妻町，建立起跨越世代的深厚情誼。

高橋德樹指出，石坂莊作先生雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會，迄今仍有深刻啟發意義；顯彰會未來也將持續推動石坂莊作精神的保存與傳承，並透過教育、文化及人員交流，深化台日友好關係。

邱佩琳向日方人士補充說明，前幾年辭世的基隆文史工作者陳清松，曾出版《曠世奇才的石坂莊作》記錄石坂莊作的一生，在市府服務的陳清松兒子陳雲章，也到場分享書中記載石坂莊作先生擔任校長期間，對台日學生一視同仁、平等關懷的教育理念。

邱佩琳最後說，雖然石坂莊作辭世多年，她希望文化觀光局能編列預算，有機會組團到石坂莊作的故鄉，告訴日本人，他對基隆的貢獻付出，讓石坂莊作能榮歸故里。

高橋德樹(圖中左)指出，石坂莊作先生雖出生於日本，卻將人生重要歲月奉獻給基隆，透過教育與文化實踐，回饋在地社會，迄今仍有深刻啟發意義日本群馬縣。圖中為基隆市副市長邱佩琳。(記者俞肇福攝)

