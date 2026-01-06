羨慕台灣尾牙！日女揭日本職場文化黑幕：「這2淺規則」比加班更慘

生活中心／王文承報導

一名在台灣工作的日本女子直言，日本的尾牙文化與台灣存在明顯差異，其中最大的不同在於，日本職場的年終聚餐往往需要員工自掏腰包，與台灣公司多半全額買單。（示意圖／資料照）

農曆春節將近，不少公司陸續舉辦尾牙，不過對部分上班族而言，尾牙卻未必是令人期待的活動。一名在台灣工作的日本女子近日分享，日本的尾牙文化與台灣存在明顯差異，直言「真的差很多」，其中最大的不同在於，日本職場的年終聚餐往往需要員工自掏腰包，與台灣公司多半全額買單、氣氛熱鬧的尾牙與春酒形成強烈對比。

日女羨慕台尾牙 親揭日職場文化黑幕



一名日本女子在社群平台《Instagram》發布影片，分享台日職場文化的差異。她指出，在日本，下班後的聚餐與喝酒應酬，長期被視為拉近前後輩關係的重要方式，前輩常透過喝酒建立情誼。過去這類聚餐多半屬於「一定要參加」的潛規則，但近年因餐費需自行負擔、又沒有加班費，加上年輕世代價值觀轉變，是否參加已不再那麼強制，整體氛圍逐漸鬆動，不過實際情況仍取決於各家公司文化。

她也提到，日本職場的上下關係普遍較為嚴格，即使是聚餐，也彷彿在「延長上班時間」。用餐過程中，後輩必須隨時留意主管酒杯是否見底，一旦喝完就要主動詢問是否續杯、想喝什麼，甚至關心菜色是否足夠、是否需要加點，必須全程照顧前輩需求，讓人難以真正放鬆。

相較之下，她大讚台灣的尾牙與春酒文化，不僅多由公司全額負擔，餐點豐盛，還有抽獎活動，讓員工更有參與感。她也分享自身經驗，曾在台灣公司的尾牙與春酒中，分別抽中2萬元新台幣與任天堂Switch，直呼「真的很幸運、很開心，也很感謝，希望明年還能抽到大獎」。

此外，日本交流協會也曾在臉書指出，日本多數公司舉辦的「忘年會」餐費需由員工自行負擔，依年資與產業不同，平均費用從約1,500日圓（約新台幣300元）起跳，最高甚至可能破萬日圓（約新台幣2,000元），對剛出社會的新鮮人或有家庭的青壯年族群而言，都是一筆不小的經濟負擔。

