羨慕同學都等繼承！ 她怨「台北東區房」被父母敗掉：失落感很重





在台灣高房價的壓力下，「能否繼承一間房」成了不少年輕人暗自比較的隱性階級線，有些人結婚前就已備好老家、名下房產任君選，但也有人明明家族曾經富裕，卻因父母的選擇導致資產耗盡。近日就有一名女網友分享自己的經歷，看著朋友們都不必為住處焦慮，而只有自己沒有可繼承的房子，不禁感嘆「內心失落感很重」。

原PO在網路論壇Dcard上發文表示，父母年輕時未婚就生下她，當時還好祖父母善於置產，在北市忠孝復興一帶擁有多間房屋，並按比例分給各子女，原PO的父親也分得一份，她從小便住在那裡，以為這些房產將成為家族穩固的基礎，沒想到父親投資失利，再加上債務壓力，最後只好把名下持分賣給其他兄弟。

後來父母離婚，她雖繼續住在台北，但父親已幾乎沒有資產，等到父親提前退休後，祖母的其他子女又決定將剩餘房產全數變賣分錢，原PO也被迫搬到祖母在外縣市另購的新房與父親同住。然而生活尚未穩定，父親便因心臟病過世，讓她再次搬回母親身邊。

令人感嘆的是，母親雖在離婚後買過房，但每次都因為不想背貸款而賣掉，如今仍在租屋，甚至常提起想退租，讓原PO搬去申請社宅。原PO表示，雖然自己與伴侶已談到婚事，對方也在鄉下買了透天，不愁住處，但她內心仍難以忽視那份「比較感」，身旁的同學大多仍住老家，父母的房子就是他們未來的保障，讓她不禁「內心失落感很重」。

▼原PO坦言看著朋友們都不必為住處焦慮，而只有自己沒有可繼承的房子，不禁感嘆「失落感真的很重」。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後引發不少討論，不少網友勸她別把希望放在父母或繼承上，「妳只是沒房產，但沒負債，已經好很多了」、「如果妳想要改變，我認為不應該是把期望寄託在別人身上，而是妳自己要努」、「加油，自己去努力爭取自己要的」、「為什麼不自己努力獨立呢」、「沒房的人超級多，妳父母本來就沒有義務一定要給妳房」。

▼不少網友勸原PO別把希望放在父母或繼承上。（示意圖／取自Pixabay）

也有不少網友共鳴表示「+1，雖然常會感到難過、羨慕他人有家可回，但難過後日子還是要過」、「家道中落一步步失去感覺很辛苦」、「我爸媽只留了債給我」、「有時候真的很羨慕朋友，不用為了房子煩惱」、「我也想像其他同學一樣可以有個根，他們就算沒地方租屋，還是有個固定的家可以回」。

（封面示意圖／取自Pixabay）

