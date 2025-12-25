羨慕嫉妒恨！京東年終獎金大漲 採銷部門笑納13個月「上不封頂」

中國電商巨擘京東集團發布年終獎金公告，稱92%員工拿到滿額或超額年終獎金。翻攝京東官方微博



中國電商巨擘京東集團發布2025年終獎金公告，稱92%員工拿滿甚至拿到超額年終獎，年終獎金總投入同比增幅超過70%，料創下行業內今年最大漲幅；其中京東採銷（採購銷售）今年將實現平均25薪（即年薪為12個月月薪，加13個月年終），上不封頂。字節跳動、比亞迪也宣布加薪計畫。

中國澎湃新聞今天（12/25）報導，京東去年9月發布了20薪（即年薪為12個月月薪，加8個月年終）升級計劃，宣布自2024年10月1日起京東零售集團和職能體系，將用2年時間實現20薪，其他部門也將陸續啟動加薪。

根據該計劃，今年京東年終獎金大幅上漲，已升級部門今年實現19薪（即年薪為12個月月薪，加7個月年終），同時更有業務單元提前實現20薪。

根據公告，京東今年升級19薪的部門內，年度績效A+的員工將獲得10個月年終，即全年22薪；年度績效A的員工獲9個月年終，即全年21薪；年度績效B+獲7個月，即全年19薪。

若干今年提前實現平均20薪部門中，績效B+可拿滿8個月（20薪），績效A+將獲12個月年終（24薪）。京東採銷（採購銷售）今年將實現平均25薪（即12個月月薪，加13個月年終），且「上不封頂」。

TikTok的中國母公司「字節跳動」上週也發布將加大人才投入，提高薪酬競爭力，以激勵和保留優秀人才，同時吸引全球優秀人才加入。

電動車品牌比亞迪同樣宣布調薪，網傳比亞迪已對技術研發人員，平均調薪1000元人民幣（約4473元台幣）左右，個別可達3200元人民幣（約1.4萬元台幣），也有部分只調漲數百人民幣。比亞迪公司證實調薪，但未對具體的漲薪幅度做出回應。

