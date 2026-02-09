羨慕日本重選？民眾黨批民進黨「欠缺勇氣」 綠委打臉：倒閣就可改選

台灣立法院朝野對立僵持，民眾黨批民進黨欠缺勇氣重新選舉。（鏡報李智為）

日本首相高市早苗上個月宣布解散眾議院，昨（8日）順利完成改選，執政黨自民黨大獲全勝，狂拿2/3席次。台灣民眾黨今（9日）盛讚高市勇於面對挑戰，反批民進黨「欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意」。對此民進黨立委陳冠廷反譏，民眾黨將台日兩種截然不同的憲政體制混為一談，在邏輯上站不住腳，並強調如果要透過選舉重新接受民意檢驗，不如循憲政正道，主動提出對行政院院長的不信任，若倒閣成功就可以全面改選。

民眾黨批民進黨沒勇氣重新大選面對民意

民眾黨今表示，高市早苗展現出國家領導人應有的魄力和高度，在所屬政黨國會席次未過半、期執政面臨正當性檢驗時，高市勇於面對挑戰，不以話術誆騙人民、不戀棧大位，將朝野分歧的選擇交給國民做主，期許所有掌國家高權者都能借鏡此次日本選舉反躬自省，並批少數執政的民進黨「不循正道」，只想以毀憲亂政的獨裁作為遂行己意，欠缺勇氣辭職重新大選直接面對民意，違背民主的基本原則。

制度截然不同！ 綠委：台灣憲法沒有總統請辭重選機制

然而日本政府採內閣制，制度本質上就有所不同。陳冠廷表示，是日本首相依憲法規定有主動解散眾議院的權力，台灣的憲政設計跟日本有根本性的不同，我國採行半總統制，總統由全體公民直接選舉產生，行政權的民主正當性來自全國人民在總統大選中的授權，總統具有固定任期，並非依附於國會多數而存在。

陳冠廷指出，依據憲法增修條文，總統解散立法院的前提，是立法院先對行政院長提出不信任案並獲通過，行政院院長呈請後，總統才得以宣告解散立法院，也就是說我國憲政架構中從未設計由總統主動辭職重選的機制，這是制度上的根本差異。

批民眾黨邏輯站不住腳 喊話要重選先倒閣

陳冠廷認為民眾黨將內閣制首相解散國會的常態運作，直接套用在半總統制的台灣，要求總統辭職重選，在憲政邏輯上站不住腳；且目前在野陣營掌握立法院過半席次，議程主導權與表決優勢皆在手中，一方面擁有國會多數的權力與資源，一方面卻捨棄憲法賦予的制度工具，轉而援引與我國體制無關的外國案例來喊話，邏輯上難以自圓其說。

他呼籲，若民眾黨真心認為當前政局需要透過選舉重新接受民意檢驗，不如依循憲政正道，主動提出對行政院長的不信任案，倒閣一旦成功，行政院長得呈請總統解散立法院，屆時國會就必須全面改選，朝野各黨都必須重新面對選民的檢驗與授權，這才是真正願意接受民意裁判的表現，而非以口號取代行動。他也強調，誰在認真運用制度、誰才是沒有勇氣迴避制度內的正當途徑，人民自有公論。

