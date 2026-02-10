鏡報

羨慕！台積電平均每人獎金加分紅達264萬元創新高 董事會決議現金股利維持6元

鏡報 謝承學
台積電董事長暨總裁魏哲家。
台積電董事長暨總裁魏哲家。

台積電今日公布董事會決議，其中2025員工業績獎金和分紅金額也出爐，總計來到新台幣2061億元，平均每人業績獎金加員工分紅共計264.28萬元，遠高於去年約200.84萬元並再創新高。

台積電今日公布董事會決議，2025年全年營收約為新台幣 3 兆 8,090 億元，稅後淨利約 1 兆 7,178 億元，每股盈餘（EPS）為 新台幣 66.25 元。

股東關注的股利方面，董事會也核准配發2025年第四季現金股利為每股 6.0 元，除息日為2026年6月11日，發放日為2026年7月9日。

至於羨煞眾人的員工獎金和分紅方面，董事會核准2025年員工業績獎金與酬勞（分紅）總計約 新台幣 2,061 億元，業績獎金約新台幣 1,030 億元，已於每季季後發放，分紅約新台幣 1,030 億元，預計於2026年七月發放。

平均每人業績獎金加員工分紅共計264.28萬元，遠高於去年約200.84萬元並再創新高。


