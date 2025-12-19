羨慕！史上最長寒假 台大等8校耶誕節前就放了 狂休65天

2025年歲末，國內大學學制差異引發關注。台灣大學等12所國立大學因實施一學期16週制度，明日起陸續停止上課，下週一12月22日正式進入寒假，若加計前後週末，寒假長達65天，刷新歷年紀錄。

率先改革的是台灣大學系統。台大、台灣師範大學與台灣科技大學自2022年起，將一學期授課週數由18週調整為16週，透過課程密集化維持原有授課時數與學分要求。隨後，清華大學、陽明交通大學、中興大學、政治大學、中央大學、中山大學、台北大學、暨南大學及屏東大學陸續跟進。

其中，台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等8校，因9月1日提前開學，寒假從12月22日放到2026年2月23日。中興、中山、台北大學及暨南大學則因開學較晚，寒假從12月29日開始，也有58天。

改革主因在於國際接軌需求。美國大學多為16至17週，日本約15至17週，香港16週、韓國約15週，台灣過去18週制度明顯偏長。縮短學期週數旨在降低課程疲乏感，保留更多研究與自主學習空間，提升國際交流機會。

然而，全國仍有百餘所公私立大學維持18週授課制度，寒假多在明年1月中下旬才開始。學期安排落差讓學生在社群平台直呼「同樣是大學生，假期差很大」。

教育部回應表示，大學授課週數與學期行事曆屬大學自治事項。只要符合大學法規定，確保每學分至少18小時授課時數，各校得依教學需求與國際交流考量自行規劃。今年7月已修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整假期，經校內行政會議審議通過即可辦理。

教育部並於10月30日及11月27日召開諮詢會議，建議各校透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等方式，提供學生持續學習資源。教育界分析，隨著頂尖國立大學陸續採行16週制，是否牽動整體大專校院學制調整，以及不同學制下學生學習壓力與資源配置差異，仍待持續觀察。

