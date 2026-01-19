羨慕！外資投信尾牙送大禮 全公司「每人一支」iPhone 17 Pro Max

近日傳出外資野村投信大手筆致贈全公司200多名員工價值4.5萬的iPhone 17 Pro Max，每人一支免抽獎，消息曝光讓網友羨慕不已。iPhone 17示意圖。廖瑞祥攝



歲末年終之際，各家公司紛紛舉辦尾牙犒賞員工一年來的辛勞，近日傳出有外資投信公司大手筆致贈全公司200多名員工價值4.5萬的iPhone 17 Pro Max，每人一支免抽獎，消息一出引發網友熱議，紛紛投以羨慕的眼光。

近日有網友在社群Threads發文分享，親眼目睹一家外資投信公司大手筆贈送每位員工一人一支iPhone 17 Pro Max，投影螢幕上寫著「員工禮物大揭曉！iPhone 17 Pro Max，感謝您的貢獻」，人人有獎不用抽，憑工作證即可領取，讓他直呼「目前看到最猛的尾牙禮物，羨慕」。

這則貼文在網路引發熱烈討論，原PO也透露這家公司是「野村投信」，強調：「這不是抽獎獎項，如果是獎項真的沒什麼好PO上來的」，他也直言自己並非員工，只是剛好見證了這幸福又羨慕的一刻，笑說：「不要再問我要不要便宜賣」。

網友紛紛留言：「史上最狂尾牙禮」、「好喜歡這種人人有大獎的.....不用抽每個人心情都很好」、「留言給老闆看」，還有網友好奇說：「其實我很想問⋯就是⋯可以選顏色嗎？」

