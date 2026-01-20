羨慕！董座豪擲近10億 年終加碼送160員工「1人1棟房」

越南黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德(中)，宣布給資深員工每人1棟房產。翻攝官網



年關將至，各大企業與公司都會陸續安盤尾牙，犒賞員工一年來的辛勞。另外，老闆也會發放年終獎金，讓員工們過個好年。不過，在越南一間集團老闆，豪擲台幣將近10億元，決定發放獎勵股票，甚至還要贈送160戶高級公寓給最資深的模範員工，感激他們在公司困難時期不離不棄。

根據越南媒體《VnExpress》報導，越南黃英嘉萊集團（Hoàng Anh Gia Lai）董事長段元德（Đoàn Nguyên Đức）近日霸氣宣布，感謝480名員工在公司最艱難的10年間不離不棄，決定發放獎勵股票 。

廣告 廣告

段元德日前在年終大會感性致詞，表示公司自2016年起陷入經營困境，甚至曾一度拖欠員工超過6個月的工資，但這群工作超過10年的資深員工始終與公司同舟共濟。

段元德也說，480名資深員工列入表揚名單。其中近半數獲得股權激勵計畫（ESOP），總價值高達8000億越南盾（約新台幣9.6億元）；另外，段元德還送出160戶高級公寓給表現優異的模範員工，地點就位於嘉萊省的新開發綜合項目中。

媒體報導指出，這些公寓每戶價值約在20億至80億越南盾之間（約新台幣260萬至1030萬元）。不過受贈員工沒辦法馬上變現，獲贈的股票與房產分別設有3至5年的轉讓限制。資深員工受訪時表示，這份禮物是對他們多年來在充滿挑戰的環境下，仍選擇堅守在工作崗位上最好的認可。

根據報導，這個新開發綜合項目的專案完工後，也將以優惠價格，提供給中等收入家庭、年輕家庭及公務員等族群，協助解決當地住房需求。

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂