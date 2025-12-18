羨慕！「開心醫院」年終6個月+普發2萬 尾牙吃五星酒店還有加碼禮

台北市北投區振興醫院。（翻攝自Google Maps）

年關將近，民眾熱切盼望企業發放年終獎金，一位網友在臉書粉專透露「開心醫院」全院普發2萬，並依考核外加年終平均6個月，尾牙還分3天在萬豪酒店舉行，讓不少人直呼羨慕，留言區醫護等工作人員一致稱讚「院長真的很佛心」。這家「開心醫院」被揭曉是位於台北市北投區的振興醫院，院方稍早也低調證實此事。

企業發放年終獎金與尾牙成為近日熱門話題，民眾在臉書「靠北護理師」分享，某家「開心醫院」今年開開心心，院長宣布今年有賺錢，所以全院普發2萬，外加年終平均6個月，依照考核不同會有些微差距，而且今年的全院尾牙分3天在萬豪酒店舉行。之後又有疑似同院透露，院長還加碼送上一人一盒可麗露當尾牙伴手禮，附上精美禮盒照，讓許多人大呼羨慕。

廣告 廣告

網友揭露這家「開心醫院」就是振興醫院。振興醫院今天證實，確實有公布全院普發2萬獎金，以體恤所有醫護人員辛勞；年終6個月的部分，則比照前年和去年，且明年全體員工會加薪5%，不少同業大為推崇，也有人指出「振興醫院這下不用擔心沒有護理師了」。

振興醫院長年深耕心臟醫學、重大手術與教學研究領域，包括首例台灣心臟移植、亞洲最長存活紀錄等；以及在八仙塵爆、聽障兒童電子耳手術、國際義診等領域有卓越貢獻，在醫療表現與設備上皆具指標性地位，網友分享該醫院相較於公立醫院，收費標準較高，「但有回饋到員工身上就給推」。





更多《鏡新聞》報導

抖音直播2度被官方強硬斷線 館長謙卑解釋踩紅線：要遵守規矩

涉詐助理費高虹安無罪、他坐牢1年半 童仲彥：關就關了沒事

王世堅評蔣萬安施政「斷奶了」 笑談鄭麗文紅統期盼：不要暴殄天物