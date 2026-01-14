羨慕！高鐵公司「總獎金」達歷年新高 2/6發年終3.4個月

記者高珞曦／綜合報導

各公司行號陸續舉辦尾牙，年終獎金的數字也吸引民眾關注，台灣高鐵公司1月14日公布2025年3筆總獎金數額7個月創歷年新高，將分3次發放，其中年終獎金每人3.4個月，預計2月6日發放。

台灣高鐵公司2025年總獎金數額7個月達歷年新高，預計2月6日將發放3.4個月薪資的年終獎金。（示意圖／記者高珞曦攝）

台灣高鐵公司公告2025總獎金暨年終獎金發放說明，總獎金包含營運激勵金、年終獎金、績效獎金，2025年依公司自結損益的「計列獎金基礎」計算，級距達7個月，為歷年新高。

該公告指出，每位員工的2025年營運激勵金定額1萬2000元，約0.2個月薪資，已在2026年1月2日發放，年終獎金則是每位員工3.4個月薪資，預計2月6日發放。另績效獎金（含員工酬勞）平均為3.4個月，6月30日按個人績效等條件發放。

廣告 廣告

此外，高鐵公司董事長史哲透過內部信喊話員工，由於過去數月以來，接連發生「列車停站未開門即發車」、「通訊異常」、「試運轉列車蓋板脫落」等重大疏失，史哲強調「沒有安全，就沒有高鐵」，未來必須做好高鐵通車營運20周年與「高鐵2.0」等準備工作。

延伸閱讀

名字有「ㄞ」就是AI總統？名醫：台灣至少一百萬人有資格

第一名竟是「AI生成照」？陸攝影比賽驚爆醜聞 得獎照遭急撤

馬斯克旗下AI色情內容遭各國抨擊 印尼成首個封鎖Grok國家