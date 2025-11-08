羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬

▲台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年發放的紅包加碼到2.5萬元。（圖╱記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各地同仁都有的領，十分大方豪氣。

台積電每年舉辦運動會，董事長魏哲家照慣例都會發大紅包，今日一樣不忘此例，魏哲家一開始幽默表示，「我知道你們想聽什麼」，引發全場大笑。

他指出，今年邀請輝達執行長黃仁勳的目的之一，是「讓各位高興高興」，不過他更要強調，台積電在今年又創出新紀錄，營收獲利又創歷史新高，這都是大家努力的結果。

魏哲家強調，不只今年，以後每一年「我們都要創新高」，利用這個機會，他要感謝各位同仁的努力，更要利用這個機會感謝各位同仁的家屬，對台積電的支持，沒有家屬的支持與關懷，「我們的同仁沒有辦法努力工作，創造這個這麼好的結果。」謝謝你們！

最後，他也宣布，去年公司為了感謝各位的努力，給各位一個小禮物，今年一樣，但不是一樣的數字，今年我們從2萬元加碼到2.5萬元，還有一個重點，今年不但是台灣的同仁，世界各地的同仁享受一樣的待遇。

