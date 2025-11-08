羨慕！魏哲家喊今年紅包加碼 員工領2.5萬
[NOWnews今日新聞] 真的好羨慕！台積電董事長魏哲家今（8）日宣布，今年一樣準備了一個小禮物，但今年不是一樣的數字，今年特別從每人發2萬元紅包，加碼到2.5萬元，同時，今年不只台灣員工拿，連世界各地同仁都有的領，十分大方豪氣。
台積電每年舉辦運動會，董事長魏哲家照慣例都會發大紅包，今日一樣不忘此例，魏哲家一開始幽默表示，「我知道你們想聽什麼」，引發全場大笑。
他指出，今年邀請輝達執行長黃仁勳的目的之一，是「讓各位高興高興」，不過他更要強調，台積電在今年又創出新紀錄，營收獲利又創歷史新高，這都是大家努力的結果。
魏哲家強調，不只今年，以後每一年「我們都要創新高」，利用這個機會，他要感謝各位同仁的努力，更要利用這個機會感謝各位同仁的家屬，對台積電的支持，沒有家屬的支持與關懷，「我們的同仁沒有辦法努力工作，創造這個這麼好的結果。」謝謝你們！
最後，他也宣布，去年公司為了感謝各位的努力，給各位一個小禮物，今年一樣，但不是一樣的數字，今年我們從2萬元加碼到2.5萬元，還有一個重點，今年不但是台灣的同仁，世界各地的同仁享受一樣的待遇。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
魏哲家要求黃仁勳國語致詞 黃仁勳喊台積電尚讚「是我的驕傲」！
張忠謀身體欠安未出席台積電運動會 魏哲家：一起祝他早日康復
台積電運動會今盛大登場！黃仁勳、魏哲家現身同框
其他人也在看
黃仁勳旋風訪台 魏哲家：來要更多晶片
[NOWnews今日新聞]台積電今（8）日盛大舉行一年一度的運動會，董事長魏哲家與輝達執行長黃仁勳現身同框，而現場早已擠滿了員工，人潮多到像在舉辦「演唱會」。外界好奇兩人聊了什麼，台積電董事長魏哲家表...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
軍公教1.5個月年終獎金 明年2月6日發放
[NOWnews今日新聞]行政院人事總處近日宣布，軍公教人員年終工作獎金將於明（2026）年2月6日發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，若考績為甲等1個月的考績獎金。根據行政院人...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
南亞科會再漲100元？「最樂觀獲利出爐」、目標價大升50％ 老手揭短線買點
南亞科(2408)漲幅無極限，有機會再跳漲100元？資深分析師李永年表示，從技術面而言，南亞科的周線曾出現跳空缺口，意味實在太熱，過去幾個星期激漲而成交量沒有放得很大來看，應該還有更高的空間，因此短線拉回整理，只要缺口不完全填補，就可以當短線買點。中時財經即時 ・ 13 小時前
統一獅》西武獅隊強力爭取林安可！ 認為他擊球速度快又很有魅力
日職西武獅隊近期檢討球隊戰力，除了對火腿石井一成內野手有興趣外，對於台灣外野手林安可也首度給出評價，廣池浩司球團本部長表示：「他的擊球速度快，也很有魅力。」TSNA ・ 13 小時前
新竹北埔廂型車撞壞紅磚 整輛慘翻落內豐石橋下
新竹縣北埔鄉大坪路上的內豐石橋今（8）日發生墜橋意外，一輛銀色廂型車疑似撞壞磚造護欄，整輛車翻覆橋下，導致該路段雙向暫停通行，目前已派吊車到現場協助救援，詳細事發原因仍待釐清。中天新聞網 ・ 8 小時前
黃仁勳抵達台南快閃5小時 直奔南科台積電18廠
（中央社記者吳家豪台北2025年11月7日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳下午搭乘專機抵達台南，短暫接受媒體採訪後將前往南科台積電18廠，視察先進製程3奈米產線，預計快閃停留台南5小時，隨後趕赴台北；他親口證實明天將出席台積電(2330)運動會，預計在台灣停留時間一天半。針對特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）預告可能自建月產高達100萬片晶圓的超大型晶圓廠，黃仁勳表示，建造先進晶圓廠非常困難，不只是蓋一座廠房，還需要有像台積電一樣的研發能力，但先進晶片確實是一項非常重要的技術，需求非常強勁。黃仁勳專機於今天下午2時17分降落，約2時33分走進機場入境大廳，他先用中英文問候「大家好」、「Nice to meet you」，並接受約6分鐘的媒體採訪，隨後為現場守候的大批民眾簽名及合影，展現十足親和力。黃仁勳說，這次回來台灣是因為「生意非常好」（business is very strong），特地來台灣鼓勵台積電的朋友們，「台積電為我們做了非常棒的工作，我來這裡感謝他們」，他將在台南停留5小時，隨後飛到台北短暫停留，接著飛回美國，結束旋風訪台行程。中央社財經 ・ 1 天前
抓包朋友偷吃該不該說？過來人搖頭：不要多管閒事
生活中心／吳宜庭報導粿粿與王子「偷吃」的事件持續延燒，大家除了在意主角三方之外，不少網友也針對「知情友人」王品澔、簡廷芮等人明知情況卻保持沉默的態度展開討論，相關行為掀起熱議，也引發網友對「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」的道德討論。近日，一名網友指出若自己是事件中的知情友人，尤其同時與雙方都是好友，內心會十分掙扎。讓她不禁好奇，「如果是你，你會選擇站在哪一邊？」民視 ・ 6 小時前
沒有儲能 風光發電恐成災難？
「追逐風，追逐太陽…」國民歌王周華健以這首《心的方向》風靡4、5、6年級生，時隔信傳媒 ・ 8 小時前
影/信義區家暴案！63歲男討錢不成持刀砍 女友濺血報警
台北市信義區今（8）日中午1時許發生一起家暴案件，一名63歲李姓男子因向同居的55歲葉姓女友索討金錢未果，雙方爆發激烈爭執。李男當場情緒失控，隨手抓起瑞士折疊刀朝葉女揮舞，拉扯過程中導致葉女右手臂掛彩、濺血擦傷，現場血跡斑斑。中天新聞網 ・ 5 小時前
首屆「成機論壇」聚焦半導體與機器人跨域應用
記者林怡孜／台南報導 為迎接國立成功大學九十四週年校慶，機械工程學系與成功機械文教基…中華日報 ・ 8 小時前
喊「2030年前癌症標準化死亡率降3成」 賴清德：難度很高才更值得努力
總統賴清德今（11/8）天下午出席第78屆醫師節慶祝大會，他在致詞時表示，癌症已連續多年位居國人十大死因第一名，近年來每年奪走超過5萬條寶貴生命，政府推動「癌症新藥基金」，協助需要新藥、但經濟較困難的病人，縮小治療落差，希望在2030年前將癌症標準化死亡率降低3分之1，「這是相當大的目標、難度很高，但正因不容易，才更值得努力。」太報 ・ 6 小時前
鄭麗文：白色恐怖追思非以吳石等人為主角
（中央社記者王承中台北8日電）國民黨主席鄭麗文今天將出席白色恐怖追思活動，民進黨發言人戴瑋姍批評，鄭麗文向共諜致意等同接受中共史觀。鄭麗文今天說，外傳關注秋祭著重紀念情報工作者的訊息是嚴重誤導，希望各界聚焦史實，勿模糊焦點。中央社 ・ 10 小時前
《電機股》士電 第三季獲利創同期新高
【時報-台北電】受惠於台電強韌電網計畫持續釋單，士電（1503）第三季及前三季營收及獲利均創同期新高，第三季EPS為1.41元、前三季EPS達5.46元。中興電（1513）及亞力（1514）前十月營收，亦皆改寫同期新高。 士電、中興電、亞力及華城（1519）等機電四雄，幾乎每月都獲台電強韌電網計畫訂單，訂單能見度看到2028年，第三季及前三季營收全面飆同期新高。 士電7日公告第三季財報，單季營收109.30億元、本業獲利7.87億元，稅後純益7.33億元、EPS由去年同期1.35元增至1.41元。前三季營收274.94億元、本業獲利36.18億元、稅後純益28.46億元、EPS從去年同期的4.97元增加至5.46元，全面改寫同期新高。 中興電、亞力12日才會公布第三季財報，7日先公布10月及前十月營收。 中興電10月營收22.18億元，年減4.56％，創同期次高。前十月營收225.61億元、年增7.52％。中興電表示，台電10月加速拉貨，獲利高的設備比重也增加，雖然單月營收未能成長，獲利卻增加。 亞力10月營收8.54億元，年成長19.32億元；前十月營收82.68億元，年增19.19時報資訊 ・ 7 小時前
台積先進製程晶片 明年漲價8～10％
外媒引述內情人士指出，台積電已經通知蘋果在內的主要客戶，2026年起將調漲5奈米以下製程的晶片價格，漲幅約在8％至10％。工商時報 ・ 19 小時前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 9 小時前
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光
新／強降雨致路基流失！台鐵支線「全區間停駛」影響時間曝光EBC東森新聞 ・ 12 小時前
嘉義縣推數位學生證 可借書、搭捷運台鐵和商店消費
嘉義縣政府將於114學年度起推出「數位學生證」制度，涵蓋縣內各級學校（國小至高中），近2萬名學生將可使用，縣府表示，數位學生證將整合一卡通平台，能交通搭乘、民生消費、生活繳費與社群互動，學生能以學生證借書，還能搭乘北捷、高捷、台鐵與YouBike等交通工具，也可在全台四大超商及超過10萬家商店消費，自由時報 ・ 15 小時前
賴政府：總預算卡關沒關係、年終獎金2月6日入帳
行政院人事總處10月2日公告「114年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」，明定年終工作獎金發給日期為115年2月6日一次發給，軍職人員部分則由國防部視實際需要另訂發給日期。儘管立法院針對明年度中央政府總預算遲遲未付委審查，但官員受訪時表示，總預算如屆時未三讀，也不會影響入帳日期。中天新聞網 ・ 11 小時前
2025臺北溫泉季 掀秋冬觀光熱潮
台灣秋季國際盛事「2025臺北溫泉季」於10月30日至11月3日在新北投熱鬧登場並圓滿落幕。今年以「沖繩Eisa太鼓祭」為主題，特別邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔綱主場演出，為活動注入濃厚的日式節慶氛圍。臺北市長蔣萬安親臨啟動儀式，與現場民眾一同感受磅礡震撼的太鼓節奏，現場氣氛熱烈非凡。工商時報 ・ 19 小時前
"全台最大旅展"首假日! 飯店業者推餐券.住宿券促銷
生活中心／孟嘉美、郭南宏 台北報導全台最大的旅展，ITF台北國際旅展，開展後遇上首個假日，百萬刷手一早就先打電話來下訂單！買氣超夯，飯店業者做好準備，餐券、住宿券，最低折扣打到低於一折，民眾樂撿便宜、業者瘋搶商機。民視 ・ 4 小時前