羨慕！50元Google訂閱APP發票中千萬 果粉花165元中200萬
根據財政部最新公告，114年9-10月的統一發票中獎號碼已經揭曉。本期特別獎中，共有11位幸運兒中獎，特獎則有18人。特別獎號碼為「25834483」，而200萬元的特獎號碼則是「46587380」。根據財政部的中獎清冊，總共有29位民眾可獲得這些豐厚的獎金。
其中，有一位Android用戶在Google Play支付50元的訂閱費，竟然成功中得1000萬元的特別獎；而另一位在App Store購買應用程式的果粉，則以165元的花費中得200萬元的特獎。這些驚喜獎金讓許多民眾感到振奮，大家都在期待檢查自己的發票。
財政部提醒本期統一發票的領獎期間為自12月6日至2026年3月5日。中獎者需攜帶國民身分證（非本國籍人士可持護照、居留證或內政部移民署核發的入出境許可證等）及中獎的統一發票，前往指定的兌獎地點領獎，逾期將無法領取獎金。
