羨慕！8所大學寒假達65天 3大兼職工作需求熱

根據104人力銀行統計，年底全站兼職工作達20.7萬個，其中「住宿／餐飲服務業」10萬個兼職職缺，成各產業之冠。示意圖／photoac

今年7月教育部已修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可因教學安排調整寒暑假時間，包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學與屏東大學等8所學校，已將原先18週課程精簡成16週，成「史上最長寒假」；對此，根據104人力銀行統計，正逢年底兼職市場升溫，共達20.7萬個兼職工作，學生也可趁這波假期兼職、充實生活。

台大、政大、清大等8所學校自2022年起逐步推動學期制度改革，將原本18週課程精簡為16週，自2025學年度第1學期9月1日開學後，於12月21日結束課程，22日起開始寒假，加上農曆春節至明年2月23日返校，總計達65天假期。

廣告 廣告

另外中興大學、中山大學、暨南大學、台北大學等校因開學日較晚，寒假自12月29日開始，不過也有58天假期，仍較過去長；對此教育部表示，今年7月17日已修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可因教學安排調整寒暑假時間，同時10月30日與11月27日召也開諮詢會議，與各校討論修法細節與推動策略，並鼓勵各校善用假期資源。

共有8所大學寒假長達65天，成「史上最長寒假」。示意圖／photoac

隨「史上最長寒假」到來，根據104人力銀行統計，年底全站兼職工作達20.7萬個，較去年同期成長3.7％，超越暑假規模，兼職市場同步升溫，其中以「住宿／餐飲服務業」10萬個兼職工作機會持續位居各產業之冠，人才需求近2年最多，人力銀行分析，受年底聚餐、跨年與旅遊旺季影響，帶動餐飲與服務短期高度人力需求，。

其次「批發／零售／傳直銷業」兼職工作機會3.5萬個，人力銀行分析其反映歲末年終促銷、年節備貨檔期同步展開，實體與電商通路均提前佈局銷售、理貨與包裝人力；另外「文教業」以1.9萬個工作機會排行第3，隨著寒假到來，包括補習班、安親班、營隊陸續招生，企業均需提前招募教學與活動兼職人力。

針對長假安排，教育部也建議，各校可透過實習、跨校選課、學生交換、彈性課程與學術研究等方式充實學生假期生活，達到學習不中斷、多元學習目的。



回到原文

更多鏡報報導

「我們支持台灣」！捷克手搖飲店遭中國客洗負評 台灣網友已抵達戰場

別以為長輩都無害！到公園玩「孩子遭摸下體」：給阿祖看看

台灣人水準現形？武嶺被丟滿垃圾 民眾見1事嘆：沒火燒山真奇蹟