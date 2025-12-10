義交「服務1年3月」遭輾斃 龜山警：全力協助後事

記者張昱傑、蘇意凡／桃園報導

昨（9）日早上接近11點桃園龜山發生死亡車禍，一名67歲義交人員在路口指揮交通時，意外遭倒車的砂石車輾過，傷重不治，疑似駕駛視線死角，加上義交人員背對車輛未注意而發生悲劇。據了解，這名義交113年開始服務至今已經1年3個月，沒想到卻遭遇意外，對此龜山警局表示，將協助申請理賠並全力協助家屬處理後事。

桃園龜山9日發生死亡車禍，義交人員遭倒車的砂石車輾過，疑似駕駛視線死角。

義交站在路口，一如往常指揮交通，周遭的砂石車緩慢倒退，但就在義交人員轉身後沒多久意外發生，男子慘遭猛撞，救護人員獲報，義交人就倒在路上，被砂石車輾過，已經沒了生命跡象，醫護人員緊急將男子送醫搶命。

廣告 廣告

龜山消防分隊小隊長張明憲：「救護車到達現場時發現是一名義交人員，救護人員立即下車，評估患者已經無意識、無呼吸、無脈搏。」

事情就發生在9日早上接近11點，30歲顏姓駕駛來到桃園龜山興達路上這處工地載貨，疑似在倒車時因為視線死角，加上67歲的林姓義交背對車輛、沒有注意到，發生碰撞，義交遭撞倒地被輾，送醫後傷重不治。

義交遭砂石車輾過，送醫後傷重不治。

龜山分局交通分隊長謝坤璋：「顏男酒測值為0，全案依過失傷害致死罪偵辦，並報請檢察官、法醫相驗釐清死因。」

義交人員工作其實曝露在危險當中，工作環境風吹日曬，還需要衝路中央引導交通，一不注意就有可能被車輛衝撞，且沒有執法權，時不時就會與駕駛發生衝突。

義交人員工作曝露在危險當中，需衝路中央引導交通，且因沒有執法權，時常與駕駛發生衝突。

回到車禍現場，還能看到現場不少砂石車來來往往，義交們堅守崗位，對於車禍意外避而不談，如今疑似雙方未留心造成死亡車禍，義交人員該如何在工作及安全中得到應有保障也是一大問題。

更多三立新聞網報導

竹科夢破碎！頂大碩士連收6封「台積電屎缺」邀約 1原因超後悔：認命了

他驚北部1地「已沒有台灣人」！在地人笑：出門即出國

139縣道「死亡彎道」又出事！22歲男騎「50萬重機」撞路樹…一度命危

基隆河油污元凶抓到了？疑業者單次偷排 8萬戶喝髒水「水費減免半個月」

