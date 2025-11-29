「義交」毒駕被逮！手握安毒吸食器被攔查 同事便當送不到

新北市員警在路上巡邏時，發現一名身穿義交背心的騎士騎車搖晃且違規跨越雙黃線，隨即上前攔查。該名50歲陳姓男子被發現手中緊握安非他命吸食器，唾液檢測呈陽性反應，確認為毒駕。陳姓男子自稱在台北市擔任義交，當天到新北市淡水道路工地指揮交通，中午時熱心幫同事買便當，卻因毒駕被逮，同事的午餐也因此無法送達。

員警在路上巡邏時，發現一名身穿義交背心的騎士行車不穩，且違規橫跨雙黃線，立即上前進行攔查。起初警方以為只是單純的交通違規，但情況卻出乎意料。當警方要求該騎士出示物品時，發現他手中緊握著東西不願放開。

警方不得不與該騎士比力氣，最終將他五指全部扳開，發現他手中握著一團衛生紙，裡面包著疑似毒品吸食器的物品。警方立即對他進行唾液檢測，結果顯示呈陽性反應，確認為安非他命。

這名50歲的陳姓嫌犯向警方表示，他在台北市擔任義交，26日到新北市淡水道路工地指揮交通。中午時分，他熱心替同事到附近購買便當和飲料，沒想到機車才剛騎出沒多久，就因為車身搖晃和違規跨越雙黃線被警方攔下，當場因毒駕被逮捕。

竹圍派出所長何宗諭表示，當場在陳姓男子的掌心及身上查獲兩組毒品吸食器，初步檢驗均呈陽性反應。由於他吸毒後仍騎車上路，涉嫌毒駕，經其同意施以快篩後，結果亦呈陽性。

陳姓男子原本自動自發幫同事跑腿買午餐，這下因毒駕被警方帶走，同事們期待的餐點也因此無法送達。

