義剪揮毫送祝福 北港聖安宮寒冬關懷160位弱勢

▲為關懷地方弱勢族群，北港鎮聖安宮4日舉辦歲末關懷活動，邀請獨居老人與低收入家庭約160人參與。（記者蘇峯毅攝）

【記者 蘇峯毅／雲林 報導】為關懷地方弱勢族群，北港鎮聖安宮4日舉辦歲末關懷活動，邀請獨居老人與低收入家庭約160人參與，透過義剪、春聯贈送及健康舒壓等服務，陪伴民眾在寒冬中迎向嶄新的一年。

▲義剪由義民里里長協助統籌媒合，邀請三位理髮師到場提供義剪服務。（記者蘇峯毅攝）

聖安宮主委蔡明春表示，義剪由義民里里長協助統籌媒合，邀請三位理髮師到場提供義剪服務，讓長者在年前整理儀容、精神煥發。現場同時安排書法名家翁碧煌老師及蔡易學老師揮毫，將祝福化為一副副春聯，送到民眾手中。

此外，活動也設有肩頸舒壓服務，協助長者舒緩身體不適，並由林品慧老師帶領製作象徵平安吉祥的手作平安結。主辦單位貼心準備餐點，並開放卡拉OK歡唱，讓長輩們在歌聲與笑聲中度過溫馨午後。

▲北港聖安宮委員陳福森為長者提供熱騰騰的餐點。（記者蘇峯毅攝）

聖安宮表示，未來將持續整合地方資源，擴大關懷能量，讓更多弱勢家庭與長者在重要節慶時刻都能被看見、被照顧。