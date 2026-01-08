義助更生人穿上希望的鞋 讓愛傳遞不妥協

更保台中分會八日舉辦《穿上希望的鞋，讓愛傳遞不妥協》捐贈儀式。（記者楊文琳攝）

記者楊文琳／台中報導

更生保護協會台中分會八日於司法大廈舉辦《穿上希望的鞋，讓愛傳遞不妥協》捐贈儀式，將平均一雙近四千元的名牌鞋送給約百個清寒更生家庭，代表受贈的更生人小琪為「慢飛天使」的兒子現場穿上新鞋，孩子興奮的在台上舞動雙手說「謝謝」，令在場人士都為之動容。

法務部部長鄭銘謙表示，前段時間透過「一雙鞋．走正路」計畫，將社會的愛心與祝福送到即將出監的受刑人手中，陪伴他們在人生的重要轉折點，勇敢踏出回歸社會的第一步。過年前再舉辦「穿上希望的鞋」讓愛傳遞不妥協」，活動源自更保台中分會主委廖學從一次深刻的服務經驗。廖主委之前於監所關懷活動走出監獄時，正好看見一位甫出監的更生人，看見他腳上僅穿著簡單的藍白拖，忍不住問「為何不穿鞋？」對方輕描淡寫說，因服刑多年，「當初寄放的鞋子早就發霉」，也與家人失去聯繫，只好穿著藍白拖走出來。

廖主委有感於對多數人而言只是日常用品的一雙鞋，對更生朋友來說卻是重新踏入社會時，最基本也最重要的支持。因此向商界善心企業友人、名牌鞋代工大廠董事長蕭瑞芬募集上千雙知名品牌鞋，期盼透過贈鞋活動，為更生朋友準備一雙能安心行走的鞋，陪伴他們帶著尊嚴與希望，穩穩踏出復歸社會的第一步。法務部長鄭銘謙表示，生活對清寒更生家庭是一條艱苦的路，更生小孩更需關懷支持，更保將協助化為實際力量，也是最有溫度的支持，他強調「關懷不只是政策，也是溫暖的陪伴」。更保董事長張斗輝也表示，感謝民間企業的資源贊助，讓更生人更有信心面對生活。