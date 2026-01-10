義助「城市英雄」 板橋農會捐消防個人裝備

板橋區農會常務監事游伯湖代表捐贈，新北市政府消防局第一救災救護大隊大隊長羅凱文代表受贈並回贈感謝狀。（圖：新北市消防提供）

新北市板橋區農會長期關懷地方與支持消防救災工作，為提升第一線消防人員執勤安全，於六日假第一救災救護大隊辦理「消防個人勤務裝備」捐贈典禮。由板橋區農會常務監事游伯湖代表捐贈，新北市政府消防局第一救災救護大隊大隊長羅凱文代表受贈並回贈感謝狀。此次捐贈專為「外勤同仁」量身打造，旨在強化基層消防員在繁重勤務中的工作效能，展現農會與消防局攜手守護板橋市民的決心。

板橋區農會此次捐贈有別於過往大型車輛，更聚焦於基層人員的「貼身需求」。考量板橋地區救災樣態多元，消防員需頻繁穿梭於狹窄巷弄與超高建築，高品質的個人裝備是確保安全與效率的關鍵。

板橋區農會常務監事游伯湖感性表示，「每一次出勤都是對消防弟兄體力與膽識的考驗。農會與在地農友看在眼裡、疼在心裡，希望這批新裝備能成為外勤弟兄最強力的後盾，讓每一位城市英雄都能平安歸來。」

事實上，板橋區農會與消防局的情誼由來已久。過去不僅曾捐贈「四輪驅動高底盤勘災車」，協助應對極端天氣，在新冠疫情最嚴峻的時刻，更第一時間挹注民生物資慰勞防疫人員。這種「取之於社會，用之於社會」的精神，已內化為農會的文化。

第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，感謝板橋區農會長期以來對消防工作的支持與肯定。政府資源有限，民間力量無窮，這批個人勤務裝備將立即配發予外勤分隊使用，對提升整體消防工作助益良多。羅大隊長更拋出未來合作的願景，期待除了裝備支持，未來能結合農會推廣活動進行防災教育，將平安的種子深植於每一位市民心中。