義務役將投入聯勇操演！王定宇：防衛戰力里程碑「藍白應速審國防預算」

記者盧素梅／台北報導

根據最新行政院施政報告，今年起1年期義務役將編成建制「步兵營」，首度規劃配合志願役為主的「聯兵旅」，進入名為「聯勇操演」的三軍聯合火力實彈測考。對此，民進黨立委王定宇今（1）日指出，這對台灣防衛戰力提升是里程碑；他不忘向藍白陣營喊話，不管是年度國防預算，或者是國防特別預算特別條例，都能盡快交付審查，讓國軍得到充分必要支援。

王定宇表示，當我們面對中國對台灣的威脅日益加劇，不管是灰色地帶，或者對台灣內部的滲透，或外部的武力威脅，台灣提升自我防衛的力量是非常重要的嚇阻的重要因素，再加上外部的重要盟友之間的安全網絡，這是構成和平的關鍵兩個重要因素。

王定宇並表示，從前總統蔡英文開始，將義務役男改成新兵訓練8週後，再分發至各專長部隊進行專精訓練。義務役男以守備為主，通常是作戰區所駐區域編成守備部隊，在實戰化訓練方面，無論是刺針飛彈、反坦克飛彈、步槍等各種裝備實際操練，都有別於舊式的訓練，採取了美式的新訓練，藉由高度的實彈化，射擊量增加，真實使用裝備等，都讓役男的戰力更加精實。

王定宇指出，歷經這一兩年的訓練跟整合，從今天開始會把義務役役男編成步兵營。那這步兵營在跟我們的志願役所謂的主戰部隊來編成聯兵部隊，進入聯勇的實測。「這是守備戰力與主戰戰力非常重要的整合」，今年將開始找出問題並修整，無論是新式裝備，或是與友盟聯合操演，都會逐步推進。

王定宇並指出，未來役男退伍後，也有別於過去4個月訓練的役男，將是相對訓練有素的後備兵源，經過妥善訓練、熟悉新式戰術，並與志願役的主戰部隊有合作經驗，對於台灣防衛戰力提升非常重要。

王定宇呼籲，立法院盡快將國防特別預算、年度預算交付審查，實質討論國防需要。他強調，若把國防預算阻擋在立院之外，將對國防造成不可逆的傷害。國家安全沒有黨派之分，希望藍白能夠對台灣人民安全負起責任，讓國軍得到充分且必要的支援。

