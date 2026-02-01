義務役將投入「聯勇操演」 王定宇：邁向戰力整合里程碑

發射紅隼火箭彈，精準命中目標區，役男透過實彈射擊展現訓練成果，1年期義務役經歷多項改制，行政院最新施政報告顯示，1年期義務役從今年起編成步兵營，配合志願役為主的聯兵旅，進訓三軍聯合火力實彈測考，又稱聯勇操演。

民進黨立委王定宇表示，「後備戰力的縱深，不僅是有200萬左右的後備兵力，更重要的是這200萬的後備兵力是經過妥善訓練，並且熟悉新式裝備、新式戰術，以及與志願役組成的主戰部隊有合作經驗、合作默契的。」

立委認為，這是義務役組成的守備部隊，與志願役組成的主戰部隊，跨入「戰力整合」的里程碑，而義務役步兵營下聯勇，要接受更高強度的實戰化訓練。

學者分析，國軍因應台海衝突，本島防衛沒有前後之分，因此國軍作戰逐步走向「攻守一體」。

淡江大學戰略研究所副教授林穎佑分析，「對於解放軍來說，他也會去優先打擊這些主戰部隊，所以作為我們現在防衛來講的話，已經不能用過去傳統防衛的方式說，守備旅往前推，然後主戰部隊往後收縮，最後再去進行反擊，現在的話，可能就是我們所謂的攻守一體。」

至於中共襲擾周邊國家，中國《海警法》實施5年，試圖將爭議海域內海化，中國官媒環球時報報導，中國海警首度公開在釣魚台的執法畫面，雖然只有短短幾秒，但中國海警船疑似在我12浬領海範圍，與釣魚台同框，引發關注。

反制中共恫嚇，國造潛艦海鯤號肩負水下作戰重任，已完成2次潛航，國安會祕書長吳釗燮公開海鯤號正在下潛的空拍照，象徵我方威懾能力，邁出重要一步。

