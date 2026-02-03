義務役直接打聯勇太操？蘇紫雲點出關鍵：比裝備更重要

為強化一年期義務役整體戰力，國防部規劃未來將義務役官兵獨立編成步兵營，下基地參與聯勇操演，不過，此一高強度訓練構想，也引發外界質疑，僅受訓一年的義務役，是否能承受如此嚴苛的壓力測試。對此，國防院戰略資源所長蘇紫雲1日表示，志願役官兵本身對各式裝備與武器操作已相當嫻熟，在部隊中面對新進義務役時，其領導統御與管理能力將成為關鍵資產，有助於穩定部隊運作並提升整體戰力。

國軍近期聯勇操演中，阿帕契攻擊直升機朝目標區連續發射海神火箭彈，空中、地面火力密集交織。砲彈精準命中目標後煙塵四起，隨後空軍戰機轟炸、陸軍自走砲火力壓制同步展開，再由裝甲部隊與步兵協同突進，殲滅敵軍，完整展現三軍聯合作戰能力。這項國軍最高階測考演訓，未來也將納入由一年期義務役獨立編成的步兵營共同參演。

根據《東森新聞》1日的報導，蘇紫雲指出，從單兵養成到編組訓練，再到任務分配的完整歷程，都能為義務役官兵累積更多實戰經驗，有助於提升整體作戰能力。

依現行制度，一年期義務役須先完成八周入伍訓練，具備機槍實彈射擊、無人機操作、反裝甲火箭與人攜式刺針飛彈等單兵戰鬥職能後，才會分發至部隊服役，並視狀況參與下基地訓練。新制上路後，則規劃將義務役獨立編成一個完整營級單位，直接投入聯勇操演，在砲聲隆隆的擬真戰場中，熟悉野戰環境下的作戰節奏。

該報導也提到，外界也質疑，部分義務役官兵對步槍操作尚未完全熟練，卻須迅速上手更精密的單兵武器，並與常備部隊維持通聯與指管順暢，在如此高強度情境下進行壓力測試，是否過於理想化，仍有待實務驗證。

對此，蘇紫雲指出，志願役官兵本身對各式裝備與武器操作已相當嫻熟，在部隊中面對新進義務役時，其領導統御與管理能力將成為關鍵資產，有助於穩定部隊運作並提升整體戰力。

在解放軍威脅日益加劇的背景下，國防新制即將全面上路，未來一年期義務役將配合聯勇操演接受實彈測考，藉此精實三軍聯合作戰能力、強化整體防衛韌性。相關訓練也被視為實戰化的重要關鍵，勢必不能流於形式、走過場。

