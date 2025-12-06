義務役除役差14年 恐「官比兵多」

國防部將於民國116年復辦義務役預官、預士制度。（本報資料照片）

國防部將於民國116年復辦義務役預官、預士制度，但《兵役法》規定義務役預官、預士除役年齡遠多於一般士兵14年，同樣都是義務役，除役年齡不一，公平性受質疑。藍、綠、白三黨立委都認為有修法必要，讓制度更趨於公平。國防部允諾，將持續廣蒐社會各界意見研議。

藝人閃兵案連環爆，兵役改革成社會焦點。隨著兩岸情勢詭譎、少子化因素，義務役已恢復為1年，義務役預官、預士也將於116年復辦。據《兵役法》規定，義務役士兵與補充兵36歲除役，但義務役預官、預士卻須至50歲除役，等於多出士兵14年的後備義務。

國民黨立委洪孟楷說，國防部恢復預官、預士制度，關鍵不在復刻舊制，而是要因應現代戰備與後備動員需求全面調整。過去預官制度是大量補充基層軍官，如今國軍以志願役為主，若訓期、召訓頻率與後續義務無法配套，勢必再度造成役男身分差異與不公平。

民進黨立委吳琪銘說，內政部作為兵役行政主責機關，必須盡速檢視《兵役法》主動修法，讓制度與時俱進，不要讓過時的規範造成不公平。

民眾黨立委麥玉珍說，現行《兵役法》以官階區分除役年齡，意義不大。資深後備弟兄直白說「平時只訓練那1次，真的遇到打仗，把他丟到戰場上也打不動啦！」但若要增加平時訓練的強度，實務上也很難做到；將義務士兵及補充兵，與尉官身分的義務役預官的除役年齡統一設在36歲，是比較公平的修正方向。

新北市後備指揮部輔導中心不具名幹部指出，現行制度不合理，一旦後備動員編成的部隊，肯定會出現士兵很年輕、軍官、士官年齡偏大的狀況，最糟糕的是官的數量比兵還多，畢竟制度上兩者有14年斷層。合理做法應是降低預官50歲除役年齡或是延長士兵除役年齡，縮短兩者間差距。

該幹部批評，國軍後備制度與國軍後勤補給一樣，「堪稱是部隊長官口中說的神話、退伍弟兄心中的笑話」；台灣根本毫無準備面對戰爭，政府卻拚命討戰，年輕人又不願從軍，徵兵、募兵不是重點，回歸軍隊本務加強訓練才是王道。