「義務役」要更操！ 編成步兵營「下基地」打實彈

為了強化一年期義務役的戰力，未來政府規劃將他們獨立編成步兵營，下基地參加聯勇操演。（圖／東森新聞）





為了強化一年期義務役的戰力，未來政府規劃將他們獨立編成步兵營，下基地參加聯勇操演，也就是在有砲聲的擬真戰場上，更加熟悉如何在野外建立陣地、操作紅隼火箭與刺針飛彈，執行反裝甲與防空作戰任務。但有聲音擔心，只有受訓一年的義務役，能夠負荷這樣高強度的壓力測試嗎？

阿帕契直升機朝目標區，接連發射海神火箭彈，國軍聯勇操演，展現精銳戰力。砲彈射擊精準命中標的，頓時煙塵飛揚，國軍同時整合空軍戰機轟炸、陸軍自走砲火力壓制後，由裝甲部隊與步兵，協同殲滅敵軍，國軍最高階測考聯勇，未來還要加入由一年義務役另外編成的步兵營配合打擊。

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「單兵的養成，到這個組合的訓練，到任務的分配，大概都可以給這些義務役的同仁，增加更多實戰經驗。」

簡單來說，現在一年義務役，第一關，先過八周入伍訓練，具備機槍實彈射擊、無人機、反裝甲火箭及人攜式刺針飛彈等，單兵戰鬥職能後，接著分發到部隊，等著下基地，現在新制打算。

將一年義務役獨立編成一個營，來參加聯勇操演，也就是在有砲聲的擬真戰場上，讓義務役更加熟悉，在野外建立陣地，操作紅隼火箭與刺針飛彈，執行反裝甲與防空作戰任務。

只是此舉也被質疑還不熟悉步槍操作的義務役，立即操作更精密的單兵武器，還要跟常備部隊通聯指管順暢，這樣高強度的進行壓力測試，是否不切實際？

國防院戰略資源所長蘇紫雲：「志願役的同仁，除了他本身就嫻熟各式裝備兵器操作之外，那可能在部隊中，會面對比較多新的面孔，所以這時候，他的領導統御跟管理的方式，就會是最珍貴的。」

在解放軍日益威脅之時，國防新制即將上路，未來我義務役將配合聯勇操演進行實彈測考，精實三軍聯合戰力，強化防衛韌性的同時，可不容有走形式過過水的空間。

