民進黨反對一中原則，不只針對大陸，還當起糾察隊，不光審查陸配言論，也開始關注國際社會就台灣的政治地位如何表述，針對韓國的電子入境申報單就是一例。在此必須提醒政府，我國的國際處境已夠艱難了，現在還搞義和團式外交，最後受傷的還是台灣。

首先，韓國在電子入境申報單稱呼我為「中國（台灣）」，是從2月就開始，當時前總統尹錫悅已被羈押，但韓國仍是親美的右派執政，跟現任總統李在明親中與否根本無關。

其次，賴政府在10個月之後才「突然」發現此事，難脫政治操作的嫌疑。李在明上任後多次強調要發展對大陸的關係，民進黨在此時拿這說事，難不成想對李在明政府施壓？

再者，我們要如何反制韓國？禁韓流、加關稅及減航班嗎？此例一開，以後其他國家有類似做法也都要制裁嗎？

台灣要爭取國際地位需要的是細膩作法、體諒對方，爭的應是裡子而非面子，硬逼各國在兩岸選邊站的結果，因兩岸力量懸殊，可想而知，各國不是倒向大陸，就是此後不再對台海局勢發言，對誰有利，不證自明。

所幸外交部次長陳明祺10日表示，我方只是提醒，雙邊關係非常重要和緊密，希望韓方能珍視，而非眼下就要祭出手段。賴總統同一天也向韓國喊話，希望韓國能尊重台灣人民的意志，讓兩國能攜手前進。看來政府立場有所退讓，更重要的是，民進黨也別患上「一中恐懼症候群」，賴清德已說：「我們國名叫中華民國，沒必要改名。」只要不把我們冠上「中華人民共和國」，中華民國國民也是堂堂正正的中國人，有何不對？