義國料理列非物質文化遺產 重視家庭分享傳統受肯定

義大利料理10日獲選為聯合國非物質文化遺產，義大利外交部長和幕僚們馬上拿出國旗慶祝這歷史性的一刻。其實義大利對這項紀錄並不陌生，2013年和2017年都曾以地中海飲食和那不勒斯披薩工藝入選，但這次獲得肯定的不是單一菜餚，而是義大利重視家庭分享與傳承的飲食傳統。

義大利民眾波所利說道，「和家人或朋友圍坐在餐桌旁，是我們義大利人無比珍惜和重視的事情。」

義大利人喜歡和家人共進午餐，還會花更長時間一起吃晚餐或舉辦節慶聚會。一位義大利麵師傅回憶，他的料理絕技是無形中向阿嬤學來的。

義大利麵師傅蘭奇表示，「我對烹飪的熱情源自小時候，我記得我祖母週日會用擀麵杖做義大利餃子，諸如此類的事情，這些記憶一直縈繞在我心頭。」

參與推動這次申遺的學者強調，義大利料理傳遞的是滿滿的愛。

法學教授佩崔里洛指出，「義大利烹飪是人們共同的情感，我們烹飪是因為我們想與親朋好友分享歷史和情感，因為我們想向他人表達我們的愛。」

得知義大利料理申遺成功，義大利總理也高興得拍影片慶祝，強調料理不只是食物或食譜，它更集結了文化、勞動、傳統和財富。 這番話一點也不假，因為那不勒斯披薩的製作藝術入選文化遺產後帶動了學習熱潮，相關學校暴增4倍，這次再度入列遺產名錄，將使義大利料理更受歡迎，也可望提升觀光效益。