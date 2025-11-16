義國老闆公審台客！ 同團旅遊部落客還原：他有同意
義大利一間披薩店不滿台灣旅行團，13人只點5份披薩，義大利老闆拍影片辱罵，被砲轟後，雖然老闆道歉，但爭議持續延燒。最新消息，有同團的部落客還原經過。表示當下點餐的狀況，老闆有同意，當下老闆全程笑著說義大利語，原本以為是熱情招待，沒想到卻是在直播罵人。
不滿台灣客13人只點五份披薩，就拍影片上傳公審，隔一天，披薩店業者雖然發影片道歉，但爭議持續延燒。同團台灣旅客阿嬌哥也發文還原真相，他表示，當天因塞車，抵達飯店已經晚上8點，導遊趕緊帶著年長的團員到附近用餐，不過因時差關係，長輩根本吃不下，因此當下有詢問店家「可不可以點少一點」，當時老闆也點頭同意，團員點了多杯飲料、酒，以及5個披薩，當下老闆全程笑著說義大利語，原以為是熱情招待，沒想到背後卻在直播罵人。
至於其中三名旅客，當下沒有進入餐廳用餐，是因為他們事先查了網路評論，原來這家義大利餐廳在當地評價並不理想，因此三人選擇了較遠、評價較好的餐廳用餐，沒想到和同行長輩的用餐經驗形成強烈反差。
這起爭議，不只在台掀起討論，更鬧上歐洲媒體版面，事件也登上歐洲媒體，內容寫下店家雖然已經道歉，但說出的話，卻可能構成種族歧視，店家原本可以用更友善的方式表達規矩，但最後卻選擇以攻擊性方式，對待顧客。
義大利披薩店業者：「親愛的這裡簡直瘋了，到底多少披薩，點了5個點了5個。」
針對國外共食，前台大醫師林氏璧也發文透露，其實日本店家雖然不會明說，但原則上也不希望客人共食或分食，他強調過去有台人去福岡旅遊，點3碗拉麵6人共食，想要輪替照顧外面小孩，被店家拒絕，還去留一星負評引發熱議。到底該入境隨俗，還是接受外來文化，文化衝突課沒有標準答案。
