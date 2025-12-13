義國通緝犯「假扮雕像」躲藏 慘被識破逮捕

▲義大利1名通緝犯，近日被發現藏身在一處耶誕布景中，遭1名眼尖的鎮長識破並就逮。（圖／翻攝自臉書）

[NOWnews今日新聞] 義大利南部本月6日發生一起讓人哭笑不得的案件，1名38歲通緝犯在耶誕布景中，試圖扮演雕像逃避追捕，結果被恰好路過的鎮長識破，鋃鐺入獄。

根據《歐洲新聞網》報導，事發在義國南部的普利亞大區加拉託內小鎮（Galatone），38歲的偷緝犯來自迦納，先前因涉嫌襲警而遭博洛尼亞（Bologna）地方法院判處9個月監禁，為了擺脫牢獄之災而跑路到加拉託內。

說來也巧，上週六下午，加拉託內鎮長菲洛尼（Flavio Filoni）剛好散步經過當地的聖十字廣場，目光落在旅遊局精心佈置的耶穌降生布景，感覺裡頭有尊雕像栩栩如生，正打算聯繫主責單位，誇讚他們「做得好」時，眼角餘光剛好捕捉到那尊「雕像」似乎動了一下。

一開始菲洛尼是打給另一位鎮政府官員，試圖說服這名男子離開，但遭到拒絕，理由是「那裡是他家」，後來警察、憲兵陸續趕到，確認男子是1名在逃嫌犯，已將其逮捕。

菲洛尼事後也在個人臉書轉發當地媒體報導，分享這段奇特經歷，強調這起事件證實了「充分信任那些保障安全和法律秩序的人員，他們的日常工作有多麼重要。」

