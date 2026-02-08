義地主滑冰選手過生日 破奧運紀錄奪金

米蘭冬奧地主國義大利傳來奪金好消息。（示意圖／中華奧會提供）





米蘭冬奧地主國義大利傳來奪金好消息，這是在女子3千公尺競速滑冰項目中，義大利選手佛蘭切絲卡以3分54秒28的成績，刷新奧會紀錄，順利奪下金牌。而這一天，剛好也是佛蘭切絲卡35歲生日，壽星的超旺氣勢，真的銳不可當。

人過生日氣勢旺，這話套在冬奧地主國，義大利女子競速滑冰選手Francesca身上徹底應證，35歲生日這天，她在3千公尺項目中，以3分54秒28的成績，刷新奧會紀錄順利收下金牌，現場地主國義大利觀眾，紛紛報以熱烈的掌聲與歡呼。

而地主的好表現也在冰壺項目中發威，義大利混雙好手康斯坦丁尼與莫薩納，面對挪威隊，再度上演上屆北京冬奧的絕殺戲碼，義大利隊的黃色冰壺形成三角壓制，最終就以6比5逆轉險勝對手。

最後看到花式滑冰冰舞項目，三屆世界冠軍的美國組合MadisonChock與EvanBates，以133.23分獲得第一，為團隊贏得10分積分。

