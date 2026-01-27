義大世界兩童困船上比「540」手勢求救 見另艘船快撞上急喊「救我」

高雄義大遊樂世界園區內的「超級水戰」設施，有兩名小朋友搭乘時疑似乘坐位置不平均，導致船體傾斜、輪組卡在軌道上停擺。小朋友們被困在船上，眼看另一艘船即將開過來撞上，趕緊向路過民眾揮手，還比出「540」求救手勢。好在有工作人員下水協助，約5分鐘後解救這兩名孩童。



民眾站在漂漂船遊樂設施旁，但遠方有艘船卡著不動，仔細一看兩名小朋友坐在船上動彈不得，其中一名小朋友沒穿雨衣，被淋到全身濕透透，一臉擔憂，只好無奈向一旁民眾揮手求助。但另一位看起來樂在其中，先指了指同伴，再比出「540」求救手勢。

地點就在高雄義大世界，26號下午兩名孩童搭乘「超級水戰」設施時，疑似乘坐位置不平均，導致船體傾斜、輪組卡在軌道。剛好船隻卡在山洞隧道內，眼看另一艘船即將開過來，小朋友們也激動大喊「來救我啊、要撞了！」

孩童疑似乘坐位置不平均，導致船體傾斜、輪組卡在軌道。圖／台視新聞

好在工作人員後續發現船沒出來，也下水推船，約5分鐘後將船隻脫困。玩這設施得注意容易被噴成落湯雞，還得保持平衡，還好兩名小朋友下船後情緒都很穩定，也意外留下難忘樂園回憶。

