義大世界搶攻春節與情人節商機 滿額抽汽車、688樂園優惠吸客

義大世界2月檔期火力全開，從農曆春節一路延續至西洋情人節與228連假，整合購物、遊樂與餐飲資源，推出一系列節慶限定企劃，搶攻連續假期與情人節消費商機。義大世界購物廣場祭出全館消費滿額抽汽車的重磅活動，義大遊樂世界則推出春節九天連假688元優惠票價，生肖屬馬或姓名中含「馬」字者更可享288元入園優惠，吸引民眾闔家出遊、情侶約會與企業春酒一次到位，打造「不用趕場、不用塞車」的假期新選擇。

↑圖說：義大世界購物廣場祭出全館消費滿額抽汽車的重磅活動。（圖片來源：義大世界提供）

配合春節檔期，義大世界購物廣場以「馬力全開」為主軸，規劃高回饋消費活動，活動期間全館消費達指定門檻即可參加抽汽車，頭獎汽車成為最大亮點，帶動春節與連假買氣。精品Outlet同步推出限量獨家「開運福袋」，並結合「2026開運時尚週」活動，單日消費滿8,000元即可獲得100元電子抵用券，另搭配春節限定「馬上有禮一路發」滿額贈，消費滿10,888元、18,888元及36,888元即可兌換指定好禮，讓民眾在新春期間一次完成換季採購與節慶消費。

今年春節巧遇西洋情人節，義大世界購物廣場善用戶外開放式空間，營造不同於市區百貨的浪漫氛圍。2月14日當天，邀請情侶於館內合影並上傳官方社群完成指定任務，即可免費搭乘摩天輪，為節日增添甜蜜回憶。餐飲方面，莫凡彼推出1,388元情人節套餐，從用餐、娛樂到拍照一次到位；館內超過30家餐飲品牌，包括金色三麥、瓦城、1010湘等人氣餐廳，也同步推出年菜與春酒方案，滿足情侶約會與親友聚餐需求。

↑圖說：義大遊樂世界則推出春節九天連假688元優惠票價，生肖屬馬或姓名中含「馬」字者更可享288元入園優惠（圖片來源：義大世界提供）

義大遊樂世界新春主題活動《亞特蘭提斯的三神試煉》於春節檔期重磅登場，2月14日至22日九天連假期間推出全民688元優惠入園，生肖屬馬或姓名含「馬」字者可享288元專屬票價。另自2月7日至28日推出「希臘泡泡幻境月」，每週六邀請親子劇團與泡泡藝術團隊帶來希臘風格主題演出，結合皇家劇院大型表演與兒童劇場，打造適合全齡同樂的節慶娛樂內容。

甫啟用的《魔幻空間》沉浸式劇場也加碼推出新春限定活動，即日起至3月1日，凡觀賞演出並完成指定任務，即有機會抽中價值萬元的水母藍牙喇叭、義大皇家酒店住宿券或義大遊樂世界門票，為春節出遊再添驚喜。

↑圖說：館內超過30家餐飲品牌也同步推出年菜與春酒方案，滿足情侶約會與親友聚餐需求。（圖片來源：義大世界提供）

此外，義大世界自2月3日至3月3日推出「運錢寶馬迎春禮」，民眾於購物廣場消費不限金額即可兌換限量迎春好禮；2月3日至16日加碼發送3,000份馬年紅包袋，2月17日至3月3日再接力送出5,000份馬年開運金。春節連假期間，大年初一至初五天天安排新春應景活動，讓民眾天天造訪、天天有驚喜，持續放大節慶觀光與消費效益。

